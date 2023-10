woensdag 4 oktober 2023 om 20:39

Multitalent Tessa Neefjes rijdt zaterdag WK Gravel: “Ik hou heel erg van de afwisseling”

Ride Veelzijdiger dan Tessa Neefjes krijg je ze niet. De Noord-Hollandse begon ooit op de weg en blinkt tegenwoordig uit als mountainbikester, gravelster én strandracer. In het herfstnummer van RIDE Magazine staat een interview met Neefjes, waarin ze vertelt over haar carrière als gravelprof en haar liefde voor de fiets. Élke fiets.

“Ik hou heel erg van de afwisseling”, zegt Neefjes over het schakelen tussen de wegfiets, mountainbike en gravelbike. “Als ik de hele week alleen maar op mijn wegfiets zou zitten, zou ik het wel een beetje saai vinden. Daarom pak ik ook regelmatig de mountainbike of gravelfiets, zodat ik dat onbekende paadje wél in kan slaan. Dat vind ik heerlijk! Je bent dan echt midden in de natuur, op plekken waar je anders niet komt. Hier in Livigno kom je ook de mooiste dingen tegen. Rotspartijen, riviertjes…”

“Op de wegfiets is dat toch minder. Bovendien heb je daar meer last van auto’s en motoren, zeker omdat het steeds drukker wordt in het verkeer. Ik denk dat dit ook wel verklaringen zijn voor de toenemende populariteit van gravel. Mensen willen gewoon even weg uit de drukte. Ze willen de natuur in en een avontuur beleven.”

Neefjes is een echte liefhebber, maar vergis je niet. Eenmaal in koers, wil ze maar één ding: winnen. “Ik hou ervan om gewoon te fietsen, maar in wedstrijden ben ik echt fanatiek. Ik hou van het spelletje, van de competitie.”

Haar resultaten mogen er dan ook zijn. Ze won in twee jaar tijd vijf wedstrijden in de UCI Gravel World Series, is de regerend Nederlands kampioene mountainbike marathon en pakte vorig jaar tevens de Europese titel in het strandracen. Het doel van dit najaar, zo liet ze ons begin augustus weten, was een truitje pakken op een gravelkampioenschap. Op het NK moest ze genoegen nemen met brons, op het EK eindigde ze als zevende. Zal het op het WK van aankomende zaterdag raak zijn?