Mühlberger helemaal terug na moeilijke start bij Movistar: "Wist niet of ik ooit nog kon koersen"

In zijn derde seizoen bij Movistar heeft Gregor Mühlberger zijn eerste overwinning te pakken. Eindelijk, zo zei hij op de persconferentie na afloop van zijn ritzege in de Tour of the Alps 2023. Bijna duizend dagen geleden mocht hij in de Sibiu Tour voor het laatst juichen, toen nog namens BORA-hansgrohe. Een moeilijke start in 2021 zorgde mede voor de lange droogte. “Ik wist toen niet of ik ooit nog kon koersen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Zijn overwinning in de Tour of the Alps is voor Mühlberger een bijzondere. Sinds hij begin 2021 aansloot bij het Spaanse team, wist hij nog niet te winnen. In dat eerste jaar ging het niet van een leien dakje voor hem. “Dit is niet mijn grootste zege, maar na een periode waarin ik veel problemen kende is het – persoonlijk – wel geweldig voor mij.”

‘Ik lag een week in het ziekenhuis en was vijf weken in onzekerheid’

“Je wil natuurlijk geweldig presteren in je eerste jaar. Je wil laten zien waarom je daar rijdt en waarom je een contract gekregen hebt. Maar ik kreeg al snel de meningokokkenziekte. Eind maart, na Parijs-Nice”, vertelt Mühlberger. Volgens het RIVM is dat een (sub)acute infectieziekte veroorzaakt door een bacterie, met als kenmerken de ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (nekkramp, meningitis) en/of een bloedvergiftiging.

Toen begon een moeilijk tijd voor de Oostenrijker. “Ik lag een week in het ziekenhuis en ik wist niet of ik ooit nog kon koersen. Om eerlijk te zijn was ik echt f*cked. Bijna vijf weken was ik in onzekerheid of ik ooit nog kon presteren op hoog niveau. Dat was een periode waarin ik er echt voor moest vechten. Gelukkig had ik mijn familie en vrienden om mij heen thuis.”

Spaans leren

“Het was fijn dat ik in de drie, vier weken daarna weer progressie begon te maken. De ploeg steunde mij op de best mogelijke manier en dat is waarom ik hier nu sta. En ik ben hier op mijn sterkst, dus ik moet de ploeg echt bedanken. Vooral de renners die naar mij omkeken en zeiden dat ik niet moest twijfelen aan mezelf, en dat ik niet te snel moest gaan. Ik moest eerst 100% herstellen en dat hebben we gedaan.”

“Met mijn prestaties van vorig jaar was ik al blij, maar deze zege maakt het nog beter. Ik nog wel wat beter Spaans gaan praten. Dat is nog niet zo makkelijk voor mij”, lacht hij.



Tour de France

Na de Tour of the Alps, die vrijdag eindigt, vertrekt Mühlberger naar Zwitserland voor de Ronde van Romandië. “Dan ga ik met de ploeg op trainingskamp naar Andorra, en daarna zal het Critérium du Dauphiné mijn volgende wedstrijd zijn”, legt hij uit. Even logisch nadenken en je weet dat de Tour de France dan in de lijn der verwachting ligt.

Lachend: “Ja, ik hoop die te rijden. Maar we weten nu nog niet wie daar gaan rijden. Er zijn twee of drie renners die al weten dat ze de Tour rijden, maar de rest is nog niet veilig van een plekje in de selectie”, aldus de Oostenrijker, die vorig jaar de Tour en de Vuelta combineerde namens Movistar.

