Wielrenners in Spanje riskeren 3000 euro boete als ze buiten trainen maandag 16 maart 2020

Buitenshuis trainen in Spanje is ten strengste verboden. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 3000 euro. Achterliggende gedachte is dat de kans bestaat dat een renner valt en daardoor in het ziekenhuis belandt, wat een bed kost voor een coronapatiënt. Voor profs is het een onzekere tijd.

Op buiten fietsen staat momenteel in Spanje een flinke boete, liefst 3000 euro. Men mag alleen nog de straat op voor boodschappen en medicijnen. Wie toch besluit te sporten en daarbij letsel oploopt, moet in de eigen buidel tasten: sportverzekeringen dekken ten tijde van de noodtoestand omtrent het coronavirus namelijk geen enkele vorm van ongeval.

Voor Spaanse profrenners is het onduidelijk of ze nu wel of niet buitenshuis mogen trainen, zegt Gorka Izagirre in de Baskische krant El Diario Vasco. “We staan in contact met de vereniging van profrenners ACP en daar kregen we te horen dat we buitenshuis kunnen trainen, omdat het ons beroep is. Maar we hebben geen officieel document dat ons garanties geeft.”

Pedro Delgado

Pedro Delgado, winnaar van de Tour in 1988, reageerde al op Izagirre. Op zijn social media schreef hij: “Ik ben het volledig eens met Gorka. Die renners die geen professionals zijn, kunnen thuisblijven. Maar een professional, die alleen aan sport doet, moet zijn routine kunnen houden. Het zou anders een echte ramp zijn voor je prestaties vergeleken bij renners uit andere landen.”

Nationale sportraad CSD is echter duidelijk in de controverse rond de atleten en wielrenners, die buiten willen trainen omdat zij dit als onderdeel van hun werk beschouwen. Atleten moeten thuis trainen, stelt zij in de sportkrant AS.

Estoy totalmente de acuerdo con Gorka Los que no somos profesionales, aunque nos pese, nos podemos quedar en casa, pero un profesional que practica un deporte en solitario podría mantener su rutina Sería un auténtico desastre para su rendimiento en comparación a otros paises. https://t.co/FbNU2MTAjc — Pedro Delgado (@pedrodelgadoweb) March 16, 2020