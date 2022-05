Movistar zet puntjes op de i in slotrit Ruta del Sol voor vrouwen

Movistar heeft met groot machtsvertoon de Ruta del Sol voor vrouwen gewonnen. Arlenis Sierra wist in de slotrit naar Castellar de la Frontera zonder problemen de leiderstrui te behouden en mag zich eindwinnares noemen. De ritzege ging naar haar ploeggenote Jelena Erić.

De Ruta del Sol voor vrouwen kende vandaag, in de derde etappe van Fuengirola naar Castellar de la Frontera, zijn apotheose. De rensters kregen onderweg nog twee pittige beklimmingen voor de wielen geschoven, waar de koers eventueel nog kon ontploffen. De Puerto de la Cruz van tweede categorie was twaalf kilometer lang aan goed 3%, wat toch wel een peulenschil was in vergelijking met de daaropvolgende Puerto Hacho de Gaucín (7,4 km aan 7,4%) van eerste categorie. Eenmaal op de top van de Puerto Hacho de Gaucín was het zwaarste achter de rug en moesten de rensters nog veertig kilometer afleggen naar de finish.

Favorieten laten zich zien

De etappe werd onderweg gekeurd door meerdere rensters, maar verschillende aanvalspogingen werden in de kiem gesmoord. Op de flanken van de Puerto de la Cruz kwamen de hoofdrolspelers in het klassement naar voren. De Spaanse Mavi García kwam als eerste boven op deze klim, voor haar directe concurrentes Paula Patiño, Ricarda Bauernfeind en leidster Arlenis Sierra. Inmiddels was het kaf van het koren gescheiden en dus begonnen we met een eerste groep van een dertigtal rensters aan de tweede klim van de dag en meteen ook de laatste (officiële) hindernis in deze Ruta del Sol: de steile Puerto Hacho de Gaucín.

Bauernfeind, García, Patiño, Sierra, Jelena Erić, Erica Magnaldi en Becky Storrie wisten zich op deze klim af te scheiden en deze zeven rensters begonnen gezamenlijk, en met een mooie voorsprong op de eerste achtervolgers, aan de afdaling richting de tussensprint in San Pablo de Buceite. In deze afzink wist Sara Martín nog terug te keren vanuit de achtergrond en de renster van Movistar trok niet veel later zelfs ten strijde. Een voordeel voor Martín: haar ploeggenote Sierra kon nu in de achtervolgende groep haar benen stilhouden en als afstopper fungeren. Hierdoor liep het verschil op tot zo’n vijftien seconden.

Movistar boven in Castellar de la Frontera

Dit bleek voor Martín echter niet genoeg om ook uit de greep te blijven van de eerste achtervolgsters. Met nog ruim tien kilometer te gaan, werd de Spaanse weer ingerekend en was er een nieuwe koerssituatie. Een eerste elitegroepje van tien rensters – Bauernfeind, García, Patiño, Sierra, Erić, Magnaldi, Storrie, Martín, Antri Christoforou en Nadine Michaela Gill – trok in gestrekte draf naar de finish in Castellar de la Frontera. Movistar besloot zich in de laatste kilometers op kop te zetten en zo aan te sturen op een sprint met de snelle Sierra.

De Cubaanse reageerde in de laatste kilometers nog alert op enkele versnellingen en volgde in de laatste tweehonderd meter het wiel van haar Servische ploeggenote Erić. Die laatste trok zo hard door dat de rest moest passen, zo zag ook Sierra, die vervolgens geen moeite meer deed om haar teamgenoot nog te passeren. Zo was het dubbel feest voor Movistar: Erić pakte de ritzege, Sierra kroonde zich tot eindwinnares van de Ruta del Sol.