Movistar rekent op tweevoudig winnaar Valverde in Clásica San Sebastián

Movistar heeft Alejandro Valverde aangewezen als kopman voor de Clásica San Sebastián. De 42-jarige Murciaan wist de Baskische klassieker in het verleden al twee keer te winnen, in 2008 en 2014. Daarnaast stond hij nog vier keer op het podium.

De ervaren Valverde krijgt in de Clásica San Sebastián steun van Alex Aranburu, Carlos Verona, Gorka Izagirre, José Joaquin Rojas, Jorge Arcas en Antonio Pedrero. Naast Valverde weet ook Izagirre wat het is om top-10 te rijden in het Baskenland; in 2019 werd hij vierde in San Sebastián.

Voor Movistar wordt het najaar uiterst belangrijk, want het Spaanse WorldTeam is verwikkeld geraakt in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour en scoorde deze week in de Ordiziako Klasika en de Vuelta Castilla y Leon maar weinig punten. In San Sebastián kunnen belangrijke punten gescoord worden.