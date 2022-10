Movistar rekent op Colombianen Sosa en Rubio in Tour de Langkawi

Movistar is deze week van de partij in Maleisië voor de Tour de Langkawi. De Spaanse formatie rekent in de meerdaagse wielerronde onder meer op de Colombiaanse klimmers Iván Sosa en Einer Rubio. Ook Matteo Jorgenson en Max Kanter maken deel uit van de selectie.

Met Rubio, Sosa en Jorgenson heeft de ploeg meerdere klassementsijzers in het vuur. De 24-jarige Rubio is de laatste weken uitstekend op dreef. Zo werd hij vierde in de Giro della Toscana en in de daaropvolgende Italiaanse najaarskoersen maakte hij een sterke indruk in dienst van zijn kopmannen Alejandro Valverde en Enric Mas.

Sosa heeft dan weer een tegenvallend seizoen achter de rug, maar de Colombiaan heeft in het verleden al mooie dingen laten zien bergop. De nog altijd maar 24-jarige klimmer kroonde zich in het verleden al tot eindwinnaar van de Vuelta a Burgos (2018 en 2019), Tour de La Provence (2021), Adriatica Ionica Race (2018), Vuelta Asturias (2022) en de Sibiu Cycling Tour (2018).

De 23-jarige Jorgenson mag dan wel weer tevreden terugkijken op zijn seizoen: zo was de Amerikaan vierde in de Tour de La Provence, zevende in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, dertiende in het Critérium du Dauphiné en reed hij een zeer aanvallende Tour de France.

Met vijf of misschien wel zes potentiële sprintetappes is het geen verrassing dat Movistar ook een rappe man heeft geselecteerd voor de Tour de Langkawi. Max Kanter reed al 22 keer(!) in de top-10 dit jaar, maar winnen lukte nog niet. In september was Kanter er met twee derde plaatsen, in de Primus Classic en Gooikse Pijl, nog maar eens dichtbij. Kan de 24-jarige renner zijn eerste profzege nog binnenhalen voor het einde van het seizoen?

Selectie Movistar voor Tour de Langkawi 2022 (11-18 oktober)

Matteo Jorgenson

Max Kanter

Mathias Norsgaard

Vinícius Rangel

Einer Rubio

Iván Sosa