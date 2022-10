Voorbeschouwing: Tour de Langkawi 2022

De Tour de Langkawi is terug van weggeweest! Na een afwezigheid van twee jaar keert de meerdaagse wielerkoers dus terug op de kalender, en lijkt dit jaar belangrijker dan ooit. Het is voor teams in degradatienood namelijk de allerlaatste kans om punten te UCI-sprokkelen, in de hoop zo alsnog het vege lijf te redden. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

We beginnen met een lesje Aardrijkskunde: Langkawi is een eilandengroep waarvan het grootste eiland ongeveer dertig kilometer van het vasteland van Maleisië ligt. De archipel maakt deel uit van Maleisië, maar het kwam de afgelopen jaren diverse malen (vreemd genoeg) voor dat het eiland niet in het parcours voorkwam. Voor de organisatie van een wielerkoers is het een hals karwei om op deze eilandengroep een originele meerdaagse uit te tekenen.

Maleisië bestaat overigens uit twee delen die worden gescheiden door de Zuid-Chinese zee. Je hebt Malakka (ook wel West-Maleisië) dat in het noorden grenst aan Thailand en dat Singapore in het zuiden insluit. Oost-Maleisië moet het eiland Borneo delen met Indonesië en Brunei.

De eerste editie van de Tour de Langkawi vond plaats in 1996. De eindzege ging dat jaar naar de voor ons onbekende Australiër Damian McDonald, die in 2007 het leven liet na een botsing en explosie in de Burnley Tunnel in Melbourne, Victoria. Na de zege van de betreurde McDonald waren er meerdere Italianen aan het feest, en bij deze namen gaat er ongetwijfeld wel een belletje rinkelen. Luca Scinto, die vorig jaar nog ploegleider was bij het inmiddels verdwenen Vini Zabù, was de beste in 1997. Een jaar later ging de zege naar Gabriele Missaglia en in 1999 en 2001 was Paolo Lanfranchi de triomfator.

De Tour de Langkawi is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste wielerkoers van Maleisië en op de erelijst staan de nodige grote namen. Het bleek voor aardig wat renners een opstapje naar meer. Zo won de Amerikaanse klimmer Chris Horner in 2000 de Tour de Langkawi, om dertien jaar later (op 41-jarige leeftijd) de Vuelta a España te winnen. Wat verder opvalt, is de Zuid-Amerikaanse dominantie in de jaren 2002-2013. Hernán Darío Muñoz, Freddy González, José Serpa (2x) en Julián Arredondo zorgden voor Colombiaans succes, José Rujano en Jonathan Monsalve wisten Venezuela op de Maleisische kaart te zetten.

De laatste jaren was er succes voor Mirsamad Poorseyedigolakhour, Youcef Reguigui, Reinardt Janse van Rensburg, Ryan Gibbons, Artem Ovechkin, Benjamin Dyball en Danilo Celano. Recordhouders met twee eindoverwinningen zijn de Italiaan Paolo Lanfranchi en de Colombiaanse cultheld José Serpa. Er staan (voorlopig) nog geen Nederlanders en Belgen op de erelijst. Pieter Weening zorgde in 2013 (tweede in het eindklassement achter Arredondo) voor de enige Nederlandse podiumplaats, Dave Bruylandts deed dat met een derde plek in 2004 voor België.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Wie het over de geschiedenis van de Tour de Langkawi heeft, moet ook even stilstaan bij de prestaties van Andrea Guardini. De inmiddels gestopte Italiaanse sprinter was dan wel nooit de beste in het eindklassement, maar is qua dagzeges wel veruit de meest succesvolle renner in de geschiedenis van de Tour de Langkawi. Guardini won in zijn carrière maar liefst 24(!) etappes in de Maleisische ronde. Het begon allemaal in 2011 en Guardini (zie bovenstaande foto’s) boekte zijn laatste ritoverwinning in 2016.

Een simpele rekensom leert ons dat de ooit zo pijlsnelle sprinter, die in totaal 43 profzeges wist te behalen in zijn carrière, 60% van zijn overwinningen wist te boeken op Maleisische grond.

Laatste winnaars Tour de Langkawi

2021: Niet verreden wegens de coronacrisis

2020: Danilo Celano

2019: Benjamin Dyball

2018: Artem Ovechkin

2017: Ryan Gibbons

2016: Reinardt Janse van Rensburg

2015: Youcef Reguigui

2014: Mirsamad Pourseyedi

2013: Julian Arredondo

2012: José Serpa

Vorige editie

Voor de laatste editie van de Tour de Langkawi moeten we terug naar februari 2020. In Azië had het coronavirus al een spoor van vernieling nagelaten en ook in Europa was COVID-19 bezig aan een flinke opmars. Ondanks alle coronazorgen ging de 25ste en daarmee jubileumeditie van de Tour de Langkawi ‘gewoon door’. De openingsrit, met start en finish in Kuching, werd gewonnen door Yevgeniy Fedorov.

De Kazach, die zich vorige maand in Australië nog wist te kronen tot wereldkampioen bij de beloften, deed ook meteen goede zaken voor het eindklassement. De voorsprong van Fedorov op zijn belangrijkste belagers voor de eindzege bedroeg na één etappe al meer dan een minuut. Een goed begin is het halve werk, moet Fedorov hebben gedacht, maar de strijd was zeker nog niet gestreden. In de vierde etappe kregen de renners namelijk een loodzware bergetappe naar Genting Highlands voor de wielen geschoven.

Daarvoor volgden er echter nog twee relatief vlakke etappes, die niet geheel toevallig eindigden in een sprint. De jonge Australiër Taj Jones snelde in de tweede etappe naar Kerteh naar de zege, de ervaren Duitser Max Walscheid was dan weer de beste in rit drie met finish in Kuala Lumpur. In de vierde etappe waren de klimmers dan aan zet. De karavaan trok naar Genting Highlands, om te finishen na een beklimming van ruim twintig kilometer aan goed 7%.

In de koninginnenrit van de Tour de Langkawi viel het klassement ook in een definitieve plooi. Leider Fedorov vocht op de slotklim voor wat hij waard was, maar bleek niet in staat om de betere klimmers bij te benen op het moment dat er werd doorgetrokken. Van voren bleven er met Kevin Rivera en Danilo Cenalo twee renners over. De Costa Ricaan slaagde er uiteindelijk in om als eerste over de streep te komen, voor Celano, die dan weer de leiding wist over te nemen van Fedorov.

Met Celano als nieuwe patron kregen de renners in de daaropvolgende dagen nog enkele vlakkere, niet al te uitdagende etappes voorgeschoteld. In elk geval niet uitdagend genoeg om de leider in de koers nog écht te bedreigen. Wel viel er nog genoeg te juichen voor de wielergekke Maleisiërs: thuisrijder Mohd Harrif Saleh snelde tot twee keer toe naar de overwinning. Verder was er nog succes voor de Japanner Hideto Nakane en – voor een tweede keer in de ronde – Walscheid.

Celano werd na acht etappes in Kuah uitgebreid in het zonnetje gezet als eindwinnaar van de Tour de Langkawi 2020. De Italiaan werd op het eindpodium vergezeld door Fedorov en de Rus Artem Ovechkin.

Eindklassement Tour de Langkawi 2020

1. Danilo Celano (Team Sapura Cycling) in 26u39m58s

2. Yevgeniy Fedorov (Vino-Astana Motors) op 26s

3. Artem Ovechkin (Terengganu Inc. TSG Cycling Team) op 35s

4. Pierpaolo Ficara (Team Sapura Cycling) op 1m07s

5. Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) op 1m09s

Parcours

Dinsdag 11 oktober, etappe 1: Kuala Pilah – Kuala Lumpur (157,3 km)

De Ronde van Langkawi 2022 begint in Kuala Pilah, een stad van zo’n 20.000 inwoners in de Maleisische deelstaat Negeri Sembila. Van daaruit trekken de renners naar het noordoosten voor een finish in de bekendste ‘Kuala’ van het land: Kuala Lumpur. Maar voor het zover is, moeten de renners eerst nog bijna 160 kilometer afleggen over een geaccidenteerd parcours. Onderweg volgen namelijk drie beklimmingen van de tweede en twee klimmetjes van de derde categorie.

In de beginfase zijn de beklimmingen naar Senaling (2,1 km aan 3,2%) en Bukit Miku (5 km aan 2,1%) – zeker voor doorgewinterde profs – niet al te lastig, maar in de finale volgen met de klim naar Bukit Hantu (2,7 km aan 6,1%) en Look Out Point (4,2 km aan 4,1%) toch nog twee lastige kuitenbijters. Eenmaal op de top van de laatste helling, is het nog ruim tien kilometer tot de finish in Kuala Lumpur. De renners finishen pal voor de Petronas Twin Towers, een 452 meter hoge wolkenkrabber.

Start: / 06.38 uur

Finish: / rond 10.30 uur

Woensdag 12 oktober, etappe 2: Kuala Klawang – Raub (178,9 km)

In de openingsetappe is het nog maar de vraag of we aan sprinten toekomen, maar op dag twee lijkt een (massa)sprint toch wel het meest waarschijnlijke scenario. Onderweg volgen er met de klim naar Petaseh (1,1 km aan 5,5%) en Bukit Damar (0,3 km aan 5%) nog wel twee hindernissen, maar dit zal de sprinters niet verontrusten. In Simpang Durian, Karak en Mempaga kan er eventueel nog wat tumult ontstaan bij de tussensprints, verder verwachten we een geschiedenisloze etappe.

De renners vertrekken overigens vanuit Kuala Klawang en werken vervolgens bijna 180 kilometer af richting eindbestemming Raub. Dit is een stad in de Maleisische deelstaat Pahang. De lokale bewoners hielden zich vanaf de achttiende eeuw bezig met het delven van goud in de nabijgelegen mijnen. Wie is op woensdag 12 oktober de grote gouddelver aan de streep? We kijken vooral naar snelle mannen als Max Kanter en Juan Sebastián Molano.

Start: / 06.23 uur

Finish: / rond 10.30 uur

Donderdag 13 oktober, etappe 3: Putrajaya – Genting Highlands (123,7 km)

De derde etappe mogen we gerust bestempelen als de koninginnenrit van de Tour de Langkawi. Vanuit Purtajaya worden aanvankelijk nog de vlakke wegen opgezocht, maar aan het einde van de rit doemt ineens een reus van een beklimming (of moeten we zeggen twee beklimmingen?) op. Eerder in de etappe worden de benen al eens losgeschud op de hellingen naar Bukit Hantu en Look Out Point (4,1 km aan 4,2%), maar het echte klimwerk begint met nog goed dertig kilometer te gaan.

De beklimming naar luxeresort Genting Highlands is al sinds jaar en dag dé scherprechter in de Maleisische wielerronde. Het staat ook wel bekend als het Las Vegas van Maleisië: het is dan ook de enige plek in het land waar legaal kan worden gegokt. Naast diverse plekken om je geld te vergokken vind je er ook nog een indoor pretpark, een outdoor pretpark, een waterpark, een groot winkelcentrum en een indoor windtunnel om in te skydiven. Voor ieder wat wils, dus.

De renners zullen echter vooral afzien op weg naar Genting Higlands. Zij bedwingen in de finale in feite twee beklimmingen, met daartussen een korte afdaling om even op adem te komen. Op zo’n dertig kilometer van de streep is het tijd voor de bijna veertien kilometer lange klim (aan 5,9%) naar het dorpje Gohtong Jaya. Op deze col zal het kaf al flink van het koren worden gescheiden, maar de grote verschillen zullen toch ontstaan op de slotklim van 8,6 km aan 8,5%. Hier zal het klassement in een eerste plooi worden gelegd.

José Serpa voelde zich hier in het verleden thuis, want hij won er in 2006, 2007, 2009 en 2012. De Colombiaan is daarmee de recordhouder op de klim en het zal nog wel even uren voor iemand hem zal achterhalen.

Start: / 07.07 uur

Finish: / rond 11.15 uur

Vrijdag 14 oktober, etappe 4: Sabak Bernam – Meru Raya (137,9 km)

Na een eerste echte krachtmeting tussen de klimmers, zal er op dag vier naar alle waarschijnlijkheid weer worden gesprint om de overwinning. Het parcours tussen startplaats Sabak Bernam en eindbestemming Meru Raya kunnen we wel bestempelen als biljartvlak. Er staat onderweg zelfs geen enkele bergsprint gepland. Wel staan er weer drie tussensprints op het programma, om precies te zijn in Hutan Melintang, Kampung Gajah en Tanjung Tualang.

In de finale passeert het peloton ook nog even door Ipoh, de hoofdstad van de deelstaat Perak en een van de grootste steden van Maleisië met ruim 750.000 inwoners. Ipoh is in feite de toegangspoort tot de Cameron Highlands, maar wint de laatste jaren ook steeds meer aan populariteit onder backpackers en toeristen. Zo zijn er vijf grottempels rondom Ipoh die je gemakkelijk kunt bezoeken: Sam Poh Tong, Kek Long Tong, Kwan Yin Tong, Ling Sen Tong en Perak Tong Cave Temple.

Start: / 08.52 uur

Finish: / rond 12.00 uur

Zaterdag 15 oktober, etappe 5: Kuala Kangsar – Kulim (172 km)

In de vijfde etappe koersen de renners – met een beklimming van de tweede categorie – over een serieuze scherprechter, maar het zou ons toch verbazen mocht de rit niet eindigen in een sprint. Eenmaal op de top van de klim naar Sumpitan (7,6 km aan 5,3%) is het namelijk nog meer dan honderd kilometer tot de finish in Kulim. Ook wel het vermelden waard: de startplaats van zaterdag, Kuala Kangsar, is een goed bewaard gebleven oude Koninklijke stad.

De renners hebben echter weinig tijd om zich te laven aan alle pracht en praal dat Kuala Kangsar te bieden heeft. Zij koersen over een afstand van net iets meer dan 170 kilometer naar Kulim, via de eerder genoemde klim naar Sumpitan en de tussensprints in Lenggong, Selama en Karangan. In Kulim zullen de sprinters wellicht opnieuw de degens met elkaar kruisen.

Start: / 06.36 uur

Finish: / rond 10.30 uur

Zondag 16 oktober, etappe 6: Georgetown – Alor Setar (120,4 km)

George Town, niet te verwarren met de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Guyana, is het vertrekpunt voor de zesde etappe van de Tour de Langkawi. We hebben het hier over de hoofdstad van de Maleisische deelstaat Penang. George Town is genoemd naar de Britse koning George III: de Britten hadden het hier in de achttiende en negentiende eeuw namelijk voor het zeggen. De stad staat bekend om zijn speciale keuken en is een smeltkroes van verschillende culturen.

Maar genoeg over George Town, we beperken ons nu even tot het parcours van de zesde etappe. We hoeven er niet lang over uit te weiden: het is namelijk vlak, vlakker, vlakst op weg naar de finish in Alor Seta. De sprintersteams zullen zondag zeker aansturen op een sprint, in de wetenschap dat het misschien wel de laatste échte sprinterskans is in deze Tour de Langkawi. Onderweg volgen er (weer) drie tussensprints, maar verder zal er toch weinig te beleven zijn.

Start: / 03.08 uur

Finish: / rond 06.45 uur

Maandag 17 oktober, etappe 7: Kuah – Gunung Raya (90,8 km)

Na de voorlaatste etappe van de Tour de Langkawi zijn de kaarten opnieuw geschud en kennen we wellicht de eindwinnaar van de Maleisische wielerkoers. De organisatie heeft namelijk een tweede bergetappe opgenomen in het routeschema. Na de start vanuit Kuah, de grootste stad op de eilandengroep Langkawi, trekken de renners eerst nog over vlakke wegen naar Telaga Harbour, Teluk Yu en opnieuw Kuah, waar tussensprints zijn getrokken.

Na een tweede passage door Kuah begint het wat serieuzere klimwerk, al gaan we pas écht de hoogte in op zo’n vijftien kilometer van de streep. Dan beginnen de renners namelijk aan Gunung Raya, de hoogste berg van eilandengroep Langkawi. Deze slotklim is net iets meer dan dertien kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6%, al is het bij momenten een bijzonder onregelmatige klim. Vlakkere passages worden afgewisseld met steilere stroken tot wel 10%.

Start: / 08.22 uur

Finish: / rond 10.45 uur

Dinsdag 18 oktober, etappe 8: Kuah – Kuah (115,9 km)

De Ronde van Langkawi wordt afgesloten met – jawel – een ronde over Langkawi. De jubileumeditie wordt afgesloten waar de ronde haar oorsprong aan te danken heeft. Mochten de verschillen nog speelbaar zijn voor aanvang van de slotrit, dan zijn alle ingrediënten aanwezig om er nog een spetterend slotakkoord van te maken. De finale is namelijk niet te onderschatten met meerdere korte klimmetjes in de laatste dertig kilometer.

De renners koersen in feite de hele tijd in en rond Kuah, te beginnen met een grote lus over niet al te uitdagend terrein. Na goed negentig kilometer passeert het peloton opnieuw door Kuah en begint de echte finale. Er volgen dan nog drie lokale omlopen van goed tien kilometer, met de Raya Langkawi (1 km aan 6,3%) als telkens terugkerende en belangrijkste scherprechter. Op het eerste gezicht lijkt het een dag voor de puncheurs, al zijn sterke sprinters bij voorbaat niet kansloos.

Start: / 07.37 uur

Finish: / rond 10.30 uur

Favorieten

De Tour de Langkawi mag dit jaar zes WorldTeams en vier ProContinentale ploegen aan de start verwelkomen en dat is niet zonder reden: het is voor ploegen in degradatienood namelijk een van de laatste kansen om punten te scoren in de jacht op lijfsbehoud. De eerlijkheid gebiedt echter wel te zeggen dat de strijd inmiddels wel is gestreden. Lotto Soudal en Israel-Premier Tech lijken namelijk definitief de handdoek te hebben geworpen.

Die laatste ploeg zal bijvoorbeeld niet meer afreizen naar de Tour of Langkawi, waar ze oorspronkelijk wel op de voorlopige startlijst stonden. De marge met de laatste veilige ploeg – op dit moment Arkéa Samsic – bedraagt al bijna 2000 punten. Dat gat is normaal gezien quasi-onoverbrugbaar. De focus zal dus vooral op de koers zelf liggen, en niet zozeer op die allesoverheersende degradatiestrijd.

Over degradatiestress gesproken: Movistar moest lange tijd vrezen voor sportieve repercussies. De Spaanse formatie presteerde in de eerste helft van het seizoen ondermaats en ook in de Tour de France was het niet veel soeps, maar inmiddels zitten de blauwhemden weer in een lekkere flow. Het begon allemaal met de tweede plaats van Enric Mas in de Vuelta a España en sindsdien gaat het crescendo met de ploeg van Eusebio Unzué. Mas trok na de Vuelta de goede lijn door met winst in de Giro dell’Emilia, Alejandro Valverde verzamelde tijdens zijn afscheidstournee meerdere ereplaatsen en Iván García won de Gran Piemonte.

Dit smaakt overduidelijk naar meer en dus trekt de ploeg met ambitie naar de Tour de Langkawi. Movistar is niet van plan om een beetje anoniem mee te rijden in de Maleisische ronde en brengt met Einer Rubio, Iván Sosa, Matteo Jorgenson en Óscar Rodríguez meerdere kanshebbers aan de start. We verwachten vooral veel van de Colombianen Rubio en Sosa, die een ideaal parcours krijgen voorgeschoteld met twee pittige bergetappes. Wat ook meespeelt in het voordeel van Rubio en Sosa: er is geen tijdrit opgenomen in het parcours. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie koers van te maken.

Of Movistar de sterkste ploeg in de breedte is, valt te betwijfelen. EF Education-EasyPost doet zeker niet onder voor de Spaanse formatie, gezien de aanwezigheid van de Ecuadoraanse klimmer Jefferson Cepeda, de immer goedlachse Colombiaan Esteban Chaves en de onberekenbare Oekraïner Mark Padun. Drie renners die de intrinsieke klasse hebben om de Tour de Langkawi op hun naam te schrijven. Van Padun weten we dat hij in vorm is: hij werd niet zo lang geleden namelijk nog elfde in de Giro dell’Emilia. Cepeda en Chaves kwamen eveneens in actie in enkele Italiaanse najaarsklassiekers, met wisselend succes.

Wat mogen we verwachten van de mannen van UAE Emirates? De ploeg heeft met Rui Costa, de wereldkampioen van Firenze, en George Bennett twee sterke renners in de gelederen. De Tour de Langkawi is voor Costa de laatste koers in het tenue van UAE Emirates; de 36-jarige Portugees zal volgend jaar namelijk uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Kan hij de ploeg een mooie afscheidscadeau bezorgen? Bennett is, zeker in dit veld, toch ook een van de favorieten voor de eindzege. Het is echter wel gissen naar zijn vormpeil, de Nieuw-Zeelandse klimmer noteerde de voorbije weken toch wel erg veel DNF’jes.

Andere renners om naar uit te kijken, zijn Didier Merchan en Eduardo Sepúlveda van Drone Hopper-Androni Giocattoli. We verwachten vooral wat van Sepúlveda. De Argentijn is namelijk op zoek naar een nieuwe ploeg, en kan zich in de Tour de Langkawi in de kijker rijden. “Wielrennen is mijn passie. Ik heb nog altijd heel veel kilometers in de benen en ik ben ook zeer gemotiveerd”, liet hij onlangs nog weten via Twitter. Dat de 31-jarige Sepúlveda zeker nog niet is versleten, liet hij eerder dit jaar zien in de Ronde van Turkije. Hij werd er derde in het eindklassement en won de koninginnenrit.

Een andere coureur die zich ongetwijfeld zal willen tonen, is Niklas Eg. De inmiddels 27-jarige Deense klimmer stapte goed vijf jaar geleden met mooie adelbrieven over naar de profs, maar wist in dienst van Trek-Segafredo – mede door gezondheidsproblemen – nooit volledig door te breken. Eg komt inmiddels uit voor het Noorse Uno-X en mag in de Tour de Langkawi kopmannetje spelen. Met een dertiende plaats in de voorbije CRO Race liet hij zien dat het met de vorm wel snor zit.

Tot slot noteren we ook de namen van de beloftevolle puncheur/klimmer Harold Martín López (Astana Qazaqstan), Jambaljamts Sainbayar (Terengganu Polygon Cycling Team) en Adrià Moreno (Burgos-BH).

Sprinters

Met vijf potentiële sprintetappes is het geen verrassing dat aardig wat rappe mannen hebben besloten om deel te nemen aan de Tour de Langkawi. De echte topsprinters, denk aan Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen, zijn er niet bij. Het is vooral uitkijken naar de sprinters van de ’tweede lijn’. Dan denken we bijvoorbeeld aan Juan Sebastián Molano, de rappe Colombiaan van UAE Emirates. Molano was in het verleden al succesvol op Aziatische bodem (in China) en zal ook graag willen scoren op Maleisische grond.

Molano zal in de sprints dan wel moeten afrekenen met een man die al vele successen wist te boeken in Azië. We hebben het over Jakub Mareczko, de sprinter van Alpecin-Deceuninck. De 28-jarige Italiaan boekte in zijn carrière al 46 profoverwinningen en maar liefst 39 zeges werden behaald op Aziatische bodem. Mareczko heeft bovendien al drie ritzeges in de Tour de Langkawi achter zijn naam staan. Komt daar deze week een vierde, vijfde en misschien wel zesde zege bij?

Movistar mikt vooral op het algemeen klassement, maar heeft met Max Kanter ook nog een serieuze sprinttroef achter de hand. De Duister reed al 22 keer(!) in de top-10 dit jaar, maar winnen lukte nog niet. In september was Kanter er met twee derde plaatsen, in de Primus Classic en Gooikse Pijl, nog maar eens dichtbij. Kan de 24-jarige renner zijn eerste profzege nog binnenhalen voor het einde van het seizoen?

Andere snelheidsduivels die zich zullen mengen in het sprintgeweld zijn Matteo Malucelli (China Glory Continental Cycling Team), Nederlanders Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) en Raymond Kreder (Team UKYO), Ryan Gibbons (UAE Emirates), Eduard-Michael Grosu (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Kristoffer Halvorsen, Søren Wærenskjold (Uno-X), Manuel Peñalver, Miguel Ángel Fernández (Burgos-BH) en Mohd Harrif Saleh (Terengganu Polygon Cycling Team).

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig. De kans bestaat dat er dus nog wijzigingen worden doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Einer Rubio

*** Esteban Chaves, Iván Sosa

** George Bennett, Mark Padun, Jefferson Alexander Cepeda

* Matteo Jorgenson, Rui Costa, Eduardo Sepúlveda, Niklas Eg

Deelnemerslijst (PCS)

Weer en TV

Het wordt de komende week behoorlijk warm in Maleisië. Het kwik stijgt geregeld richting de dertig graden, maar dit gaat ook wel gepaard met de nodige regen- en zelfs onweersbuien. Echt verrassend is dit overigens niet, want aan bijvoorbeeld de oostkust van West-Maleisië is het immers het regenseizoen. Als de renners het droog houden, mag dat een klein wonder heten.

De Tour de Langkawi wordt vanaf dinsdag in Nederland en België uitgezonden door Eurosport 1. De koers is natuurlijk ook live te volgen via de Eurosport Player/GCN+.