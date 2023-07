Movistar opent zoektocht naar co-sponsor voor 2024

Eusebio Unzué is voor het seizoen 2024 op zoek naar een co-sponsor, naast de jarenlange hoofdsponsor Movistar. Dat heeft de ploegbaas van het Spaanse WorldTeam verteld aan de postcast RadioCycling. Met een extra sponsor aan boord hoopt de ploeg financieel slagvaardiger te kunnen zijn.

“Tot nu hebben we altijd maar een sponsor gehad”, doelt Unzué op telecombedrijf Telefonica, waar Movistar onderdeel van is. “Maar vanaf dit jaar hebben we toestemming om op zoek te gaan naar een nieuwe sponsor. Die hebben wij op dit moment nog niet gevonden, maar er lopen wel gesprekken. We hopen aan het einde van het jaar een sponsor vast te leggen voor 2024. Dat wordt een co-sponsor die ook in de ploegnaam naast Movistar komt.”

Volgens de teammanager van Movistar behoort zijn ploeg qua budget tussen plek zes en tien in de WorldTour. “Die extra sponsor is nodig om ons budget op te hogen en om renners aan te trekken die we anders niet zouden kunnen vastleggen”, stelt hij. Vorig jaar werd Repsol nog genoemd als mogelijke nieuwe partner, maar dat bleek niet waar te zijn.

Carlos Rodriguez

Een van die renners die stevig gelinkt wordt aan Movistar is Carlos Rodriguez, die momenteel op 22-jarige leeftijd debuteert in de Tour namens INEOS Grenadiers en meedoet om een plek de top-5. “Ik kan mij voorstellen dat naast ons meer ploegen Carlos willen hebben. Zonder twijfel is hij een van de meest veelbelovende renners. Zo iemand zoeken wij, omdat we graag meerdere kopmannen zouden hebben voor de grote rondes. Die werkwijze is populair.”

