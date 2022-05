‘Movistar aast op Carlos Rodriguez van INEOS Grenadiers’

Movistar heeft interesse getoond in Carlos Rodriguez. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De 21-jarige Spanjaard is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij INEOS Grenadiers.

Rodriguez werd in 2020, op zijn achttiende, al prof bij INEOS Grenadiers. Dit jaar beleeft hij zijn definitieve doorbraak met ereplaatsen in de Ronde van Valencia (derde), de Ruta del Sol (vierde) en de Ronde van Catalonië (vijftiende). In de Ronde van het Baskenland boekte hij zijn eerste profzege, door de vijfde etappe naar Mallabia te winnen.

Movistar zou vergaande interesse hebben in de talentvolle klimmer uit Andalusië. Alleen loopt het contract van Rodriguez, die eind dit jaar lijkt te gaan debuteren in de Vuelta a España, bij INEOS Grenadiers door tot eind 2023. Of Movistar hem daarna wil aantrekken of komende winter al, is niet bekend.