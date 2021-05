Movistar met Valverde, Mas en López in Dauphiné

Movistar gaat met een heuse tridente van start in het Critérium du Dauphiné. De Spaanse formatie stuurt Alejandro Valverde, Enric Mas en Ruta del Sol-winnaar Miguel Ángel López naar de Franse rittenkoers, die zondag 30 mei van start gaat.

Voor Valverde wordt het zijn negende deelname aan de Dauphiné. In 2008, toen hij ook twee etappes wist te winnen, en 2009 wist de inmiddels 41-jarige klassementsrenner de eindzege op te eisen in de Franse rittenkoers. Vorig jaar was Valverde ook de beste Movistar-renner in de Movistar op de twaalfde plek.

De selectie van Movistar wordt gecompleteerd door Imanol Erviti, Carlos Verona, Jorge Arcas en José Joaquin Rojas. Het Critérium du Dauphiné duurt van 30 mei tot en met 6 juni.

Selectie Movistar voor het Critérium du Dauphiné 2021 (30 mei-6 juni)

Jorge Arcas

Imanol Erviti

Miguel Ángel López

Enric Mas

José Joaquin Rojas

Alejandro Valverde

Carlos Verona