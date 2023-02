Movistar met Sosa, Kanter en Jorgenson in Tour of Oman

Het Spaanse Movistar heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Tour of Oman. De telecombrigade rekent in de vijfdaagse wielerronde (11-15 februari) onder meer op de Colombiaanse klimmer Iván Sosa, de Amerikaanse allrounder Matteo Jorgenson en de Duitse sprinter Max Kanter.

De 25-jarige Sosa lijkt zo op het eerste gezicht de aangewezen man om een goed klassement te rijden. De Colombiaan wist de voorbije seizoenen al aardig wat rittenkoersen op zijn naam te schrijven, met eindzeges in onder meer de Ronde van Burgos (2018 en 2019), Tour de La Provence, Adriatica Ionica Race, Vuelta Asturias en eind vorig jaar nog de Tour de Langkawi. Met twee aankomsten bergop, is Sosa een gevaarlijke klant voor de eindoverwinning in Oman.

Met de eerder genoemde Jorgenson, Carlos Verona en Abner González is er sprake van een sterke klimkern rond Sosa. Jorgenson en Verona zijn ook in staat om een goed klassement te rijden, mocht Sosa tegenvallen of onderweg iets tegenkomen. Zo werd Jorgenson vorig jaar nog vierde in de Tour de La Provence, Verona was in 2022 dan weer zesde in de UAE Tour en won tevens een zware bergrit in het Critérium du Dauphiné.

Lees meer: Niet één, maar twee bergetappes in Tour of Oman 2023

De rappe mannen komen er maar bekaaid vanaf in de Tour of Oman, maar in de eerste rit krijgen ze wellicht de mogelijkheid om voor de zege te sprinten. Movistar hoopt met Max Kanter mee te doen in het sprintgeweld. De 25-jarige Duitser snelde dit seizoen al naar een zesde plek in de Trofeo Ses Salines en reed ook drie keer naar een top 5-notering in de Saudi Tour. Mathias Norsgaard – ook goed op dreef in de Saudi Tour – en Imanol Erviti vervolledigen de selectie voor de Tour of Oman.