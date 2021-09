Schuldbewuste López: “Besloot te stoppen met een strijd die zo goed als verloren was”

Miguel Ángel López heeft voor het eerst gereageerd na zijn controversiële opgave in de Vuelta a España. De Colombiaan van Movistar besloot gisteren tijdens de voorlaatste etappe uit onvrede uit de Vuelta te stappen, nadat hij zich in de luren liet leggen door Bahrain Victorious en zo een podiumplaats verspeelde.

De Colombiaan liet zich tijdens de etappe verrassen door een aanval van Jack Haig en reed vanaf dat moment achter de feiten aan. De Colombiaan reed op een bepaald moment op grote achterstand van het groepje met overige favorieten, aangezien er totaal geen samenwerking was in het groepje-López. Die laatste was duidelijk not amused en besloot in de ploegleiderswagen te stappen.

Onder meer ploegleider Patxi Vila en renner Emanol Erviti probeerden de Colombiaan nog op de fiets te krijgen, maar dat mocht niet baten. Lopez was nochtans bezig aan een goede Ronde van Spanje met verschillende topnotering in etappes en een ritzege in de koninginnenrit naar de top van de Altu d’El Gamoniteiru. De 27-jarige renner stond voor aanvang van de voorlaatste etappe derde in het klassement en leek op weg naar een podiumplek.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten”

Diezelfde avond kwam López met een eerste verklaring. “Zoals de meesten van jullie hebben gezien, was het moment waarop de groep splitste een moeilijke situatie om weer recht te trekken. Enkele toprenners uit het klassement sprongen weg en het was moeilijk om het gat te dichten, ook al was het verschil klein. Op dit punt van de Vuelta is het moeilijk om een dergelijk gat te overbruggen. De benen zijn moe, het niveau is hoog en het was duidelijk dat niemand ons zou helpen om het kleine gat te dichten.”

“Het duurde lang voordat we reageerden. Er waren veel factoren en uiteindelijk is het vervelend om de Vuelta op deze manier te eindigen”, aldus López, die deels het boetekleed aantrekt. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten. We waren nog maar met vijf in de Vuelta en de ploegmaats deden hun uiterste best voor ons. Ze gaven honderd procent. Het is uiteindelijk zo gelopen en ik besloot te stoppen met het voeren van een strijd die zo goed als verloren was.”

“Nu wil ik alleen tegen fans, sponsors en organisatoren van de Vuelta zeggen: het spijt me voor wat er gebeurd is.”

Trainer López: “Miguel Ángel mocht niet achtervolgen van Unzué”

Volgens Rafael Acevedo, de trainer en schoonvader van López, mocht de renner niet op kop rijden van de tweede groep. “Van wat ik van mijn dochter heb begrepen, is het zo dat Miguel Ángel geen initiatief mocht nemen in de achtervolgende groep. Teambaas Eusebio Unzué kwam naast hem rijden en begon te schreeuwen dat hij de benen moest stilhouden. Toen is er iets geknapt. Als ze me niet op het podium willen, willen ze me ook niet in de Vuelta, was zijn reactie na afloop.”

“Ik denk wel dat hij de benen had om te volgen, maar hij zat jammer genoeg niet aan het juiste wiel. Als de baas je opdraagt om iets niet te doen, dan luister je. Vervolgens was er een aanvaring tussen Unzué en Miguel Ángel en besloot die laatste om uit de ronde te stappen. Na afloop moest hij huilen aan de telefoon”, citeert de Colombiaanse krant El Tiempo.