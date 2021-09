Mountainbiker Victor Koretzky gaat op de weg rijden bij B&B Hotels

Victor Koretzky komt de volgende twee jaar uit voor B&B Hotels presented by KTM. De 27-jarige Fransman is de huidige nummer 1 op de UCI Mountainbike Ranking. Vorig weekend won de ex-Franse kampioen nog de Wereldbeker-manche in Lenzerheide, nadat hij eerder dit jaar ook al in Albstadt won. In beide gevallen was wereldkampioen Nino Schurter tweede.

Op het laatste WK veroverde Koretzky overigens brons, terwijl hij op de Olympische Spelen genoegen moest nemen met een vijfde plek, twaalf seconden achter plaats drie. B&B Hotels volgt hem al jaren, vertelt teammanager Jérôme Pineau. Koretzky – wiens oudere broer Clément ook een aantal jaar prof op de weg was – wilde zich tot en met de Olympische Spelen volledig focussen op het mountainbiken, maar intussen maakt wegwielrennen al deel uit van zijn dagelijkse routine.

Vergelijking met Van der Poel en Pidcock

Pineau kijkt reikhalzend uit naar het project-Koretzky. “We wilden hem al vier jaar in onze ploeg”, zegt de teammanager in een persbericht. “Mountainbikers kunnen presteren op de weg en Victor is van het kaliber Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Zijn fysieke capaciteiten zijn exceptioneel, net als zijn behendigheid op de fiets en zijn explosiviteit. Victor heeft daarnaast plezier in wat hij doet, hij is intelligent en nu moet hij gaan werken om zijn kwaliteiten om te zetten naar de weg.”

Voor Koretzky gaat er een droom in vervulling. Ondanks dat hij niet veel op de weg reed, wilde hij altijd een profbestaan op de weg opbouwen. “Ik realiseer me dat ik mijn trainingen zal moeten aanpassen om goed in de finales van wegkoersen te presteren”, stelt de Fransman. “Dat kan even duren, maar ik heb er vertrouwen in dat dit lukt. Andere mountainbikers hebben al laten zien dat dit kan, al moet ik mezelf bewijzen. Navigeren in het peloton, vechten voor een plek… Ik kan niet wachten!”

Focus blijft op mountainbike

Koretzky gaat niet voor het mountainbiken verloren, maar hij zal wel flink gaan snijden in zijn programma. “Het doel is om beide programma’s in balans te houden. Ik blijf deelnemen aan de Wereldbekers voor UCI-punten, zodat ik hoog op de ranking blijf staan. Dat is belangrijk voor startposities bij grote wedstrijden. Ik heb het mountainbiken ook in mijn training nodig om succes te boeken op de weg. Ik zal daarom wegkoersen rijden die bij me passen en uiteraard, ik zou graag snel eens winnen.”

Samen met sport manager Didier Rous gaat hij een uitgebalanceerd wegprogramma uitstippelen. Koretzky wil zich richten op Ardennenklassiekers en heuvel- en bergetappes in de grote rondes. “Ik ga niet koersen om het koersen”, stelt hij. “Ik wil ontdekken wat ik kan op dit niveau. Als ik kijk naar alle mountainbikers of ex-mountainbikers die schitteren in de grootste koersen ter wereld, zeg ik tegen mezelf dat ik die kansen ook moet pakken en dus ga ik vol voor dit avontuur!”

Milan Vader

Koretzky komt over van KMC-Orbea, een Franse mountainbike-ploeg. Die verliezen in een paar weken tijd hun beste twee coureurs. Nederlands kampioen Milan Vader mountainbiket namelijk ook voor die ploeg, maar hij stapt komende winter eveneens over naar een wegploeg. Onlangs bereikte de 25-jarige Zeeuw een akkoord met WorldTour-ploeg Jumbo-Visma, wist WielerFlits eerder al te melden. Ook Vader gaat een gemixt weg-mountainbike programma rijden, net als Van der Poel en Pidcock.