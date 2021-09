Moreno Hofland hangt fiets aan de haak door fysiek ongemak

Moreno Hofland zet een punt achter zijn wielercarrière. Maag-darmproblemen dwingen de 30-jarige Nederlandse sprinter van EF Education-Nippo te stoppen. Hofland kwam dit seizoen al nauwelijks in actie: alleen in Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en onlangs in de Grand Prix de Wallonie verscheen hij aan de start.

Hofland maakte zijn afscheid bekend op de website van BN De Stem. “Ik moet helaas stoppen. Uit onderzoeken is gebleken dat ik lijd aan maag-darmischemie. Dat betekent dat mijn maag niet genoeg bloed krijgt tijdens het sporten. Het moet er de laatste paar jaren al ingeslopen zijn, maar sinds dit jaar is daar onwijs veel buikpijn bij gekomen tijdens de intensieve trainingen.”

De renner probeerde alles om de problemen op te lossen. “Medicatie, supplementen, voeding. Niks zorgde voor verbetering. Dan zit er op den duur niets anders op dan met pijn in het hart tot het besluit komen dat je topsportcarrière voorbij is.”

In 2013 zette de sprinter de stap naar het profcircuit bij Blanco, de opvolger van de Raboploeg in het peloton. Na vier jaar verkaste hij naar Lotto Soudal en de afgelopen drie jaar reed hij voor EF Education-Nippo. In zijn carrière boekte hij dertien profoverwinningen, waaronder een etappezege in Parijs-Nice in 2014.