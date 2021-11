Mooie sprong van U23-wereldkampioen Pim Ronhaar in UCI-veldritranking

Pim Ronhaar is een opvallende stijger in de nieuwe UCI-veldritranking. De wereldkampioen bij de beloften reed in de Wereldbeker van Besançon achter Eli Iserbyt en Toon Aerts naar het onderste treetje van het podium, wat hem een pak punten opleverde.

Vergeleken met een week geleden is in de top-10 van de UCI-veldritranking weinig veranderd. Eli Iserbyt, afgelopen weekend winnaar in Besançon, staat nog altijd aan kop. Toon Aerts, tweede in Besançon, volgt op de tweede plaats. Corné van Kessel, vijfde in de Franse cross, wisselde van stuivertje met Daan Soete en is nu achtste. U23-wereldkampioen Pim Ronhaar maakte een mooie sprong: de nummer drie van Besançon won zes plekken en is nu twaalfde. Komend weekend, in de Superprestige Boom, keren Wout van Aert en Tom Pidcock terug in het veld.

Ook bij de vrouwen is weinig veranderd in de veldritranking. Lucinda Brand, die een 100% score overhield aan afgelopen weekend, bleef aan de leiding. Met Denise Betsema en Annemarie Worst staan nog twee Nederlandse vrouwen in de top-3. Beloftenwereldkampioene Fem van Empel was knap vierde in Besançon en schoof een plaatsje op, naar de zevende plaats. Maghalie Rochette steeg met stip na haar tweede plek in de Franse wereldbekerwedstrijd. De Canadese is de nieuwe nummer tien. Sanne Cant bleef de beste Belgische en staat vijftiende.

UCI-veldritranking mannen (na update 30 november 2021)

1. Eli Iserbyt – 2176 punten

2. Toon Aerts – 1796 punten

3. Quinten Hermans – 1420 punten

4. Lars van der Haar – 1392 punten

5. Michael Vanthourenhout – 1275 punten

6. Laurens Sweeck – 1108 punten

7. Vincent Baestaens – 870 punten

8. Corné van Kessel – 849 punten

9. Daan Soete – 722 punten

10. Ryan Kamp – 722 punten

25. Mathieu van der Poel – 400 punten

32. Wout van Aert – 360 punten

40. Tom Pidcock – 280 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 30 november 2021)

1. Lucinda Brand – 2150 punten

2. Denise Betsema – 1935 punten

3. Annemarie Worst – 1317 punten

4. Clara Honsinger – 1148 punten

5. Puck Pieterse – 1097 punten

6. Yara Kastelijn – 973 punten

7. Fem van Empel – 934 punten

8. Blanka Kata Vas – 860 punten

9. Shirin van Anrooij – 853 punten

10. Maghalie Rochette – 817 punten

13. Ceylin del Carmen Alvarado – 754 punten

15. Sanne Cant – 596 punten