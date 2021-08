Janneke Ensing (34) beëindigt carrière na Ronde van Drenthe

Janneke Ensing hangt haar fiets aan het einde van dit seizoen aan de haak. Voor de 34-jarige renster van BikeExchange wordt de Ronde van Drenthe haar laatste wedstrijd.

“Mensen die mij kennen hebben me wel eens vaker horen roepen dat het wel eens mijn laatste jaar kon zijn”, vertelt ze op haar website. “Toch was er elke keer nog een mooie reden om door te gaan. Bijvoorbeeld de kans die ik kreeg om bij Mitchelton-Scott, nu Team BikeExchange, te rijden.”

“Maar er is meer dan fietsen. De fiets heeft me veel gebracht en ik ben op veel mooie plekken geweest. Het zorgt er ook voor dat je in een jaar heel veel weg bent. Dat wil ik niet meer, of althans, niet meer zoveel. Er zijn zoveel andere dingen die ik nog wil: meer tijd met mijn vriend, vrienden en familie doorbrengen, bijvoorbeeld. En daar ga ik nu voor. Daarbij hoop ik qua werk meer met mijn achtergrond als voedingsdeskundige te doen.”

Ensing zette in haar profcarrière een aantal fraaie resultaten neer. Zo won zij een etappe in de Boels Rental Ladies Tour en ook Le Samyn. Ook lukte het haar om in 2014 en 2015 twee te worden in Gent-Wevelgem.