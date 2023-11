woensdag 22 november 2023 om 13:08

Monferland haakt vanwege ‘negatieve ervaring’ af voor organisatie EK veldrijden 2026

Monferland had de beste papieren om het EK veldrijden van 2026 te organiseren, maar de gemeente zal toch geen bid indienen. De reden? Vanwege de negatieve ervaring met het NK wielrennen in 2017.

Montferland organiseerde in het verleden al het WK veldrijden van 2006 (in Zeddam) en het NK wielrennen in 2017. Alleen: het organiseren van het Nederlands kampioenschap viel toen meer dan vier ton duurder uit dan begroot, mede door een tekort aan verkeersregelaars. “Op basis van alle kennis is er nu definitief besloten geen definitief bid uit te brengen”, meldt een woordvoerder van de gemeente aan de lokale omroep Regio8.nl

In mei 2023 werd een eerste bid ingediend bij de Europese wielerbond UEC, na twee jaar aan voorbereidend werk. Montferland lag naar verluidt op pole position om het EK veldrijden in 2026 te organiseren, maar nu trekt de gemeente toch de stekker uit het project. Dit tot teleurstelling van de KNWU. “In het proces om dit kampioenschap definitief te verkrijgen, wilde de Europese wielerbond UEC van alle betrokkenen garanties dat deze organisatie zou tekenen voor dit EK.”

Alternatieve locatie in Nederland?

“Die konden niet worden gegeven. De KNWU had graag opnieuw een topevenement op veldritgebied in deze regio gezien en heeft zich hier ten volle voor ingezet, maar zal nu met andere organisatoren kijken of het EK veldrijden in 2026 alsnog elders in Nederland plaats kan vinden.”

Pascal Kamperman, die als directeur-bestuurder van Achterhoek in Beweging nauw betrokken was bij het opstellen van een bid, baalt uiteraard van de beslissing van de gemeente Monferland. “We hebben er bijna twee jaar voorbereiding en lobby aan besteed, dit op verzoek van acht gemeenten. Maar we gaan door met het onderzoeken en lobbyen om prachtige internationale topsportevenementen en dus ook wielerevenementen naar de Achterhoek te halen.”