Mohoric zit weer op de fiets: “Mijn schouderblessure is volledig genezen”

Matej Mohoric beëindigde het seizoen met een schouderbreuk, maar de Sloveen van Bahrain McLaren (volgend jaar Bahrain Victorious) maakt inmiddels weer de nodige trainingstochtjes. “Mijn schouder is volledig genezen”, zo laat hij weten via social media.

Mohoric kwam een maand geleden ten val in de tweede etappe van de Vuelta a España met finish in Lekunberri. De 26-jarige hardrijder ging onderuit in een natte afdaling, maar wist op karakter nog de finish te bereiken. Wel werd Mohoric direct na de etappe gecontroleerd in het ziekenhuis van Pamplona.

Uit de resultaten bleek dat de Sloveen last had van een gecompliceerde breuk in zijn schouderblad. Een operatie was niet noodzakelijk, Mohoric moest de voorbije weken vooral rusten. De renner, die bekend staat als daalspecialist, baalt nog altijd van zijn valpartij. “Ik wilde graag de Vuelta uitrijden en de finish in Madrid halen.”

“Jammer genoeg was dat onmogelijk. Gelukkig is mijn schouder nu volledig genezen en kan ik genieten van de winterperiode. Het is nu mogelijk om weer lekker te fietsen en tijd door te brengen met mijn familie en vrienden.” Mohoric werd dit jaar onder meer vierde in Luik-Bastenaken-Luik en tiende in Milaan-San Remo.