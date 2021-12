Mogelijk uitstel Benelux Tour zou leiden tot verplaatsing Eurométropole Tour

De Eurométropole Tour wordt in het nieuwe wielerseizoen normaal gereden op 3 september, maar een uitstel van de Benelux Tour naar 29 augustus tot 4 september zou roet in het eten kunnen gooien.

De Benelux Tour staat op de wielerkalender momenteel gepland van 7 tot en met 13 augustus, maar vandaag raakte het nieuws bekend dat de wedstrijd mogelijk uitgesteld wordt. De reden daarvan is nog niet bekend. “Als de Benelux Tour effectief in die periode plaatsvindt, kunnen wij onze wedstrijd niet organiseren”, aldus organisator Louis Cousaert aan La Dernière Heure. “We hebben al verschillende aanvragen ontvangen van ploegen, het zou dan ook erg jammer zijn als we onze wedstrijd moeten uitstellen.”

In eerste instantie wordt er gedacht aan een week uitstel, de wedstrijd zou dan gereden worden op zaterdag 10 september. “We denken aan alternatieve oplossingen, maar we hebben te kampen met zware concurrentie van andere wedstrijden.” Onder meer de Vuelta, de ronde van Groot-Brittannië en de Canadese klassiekers staan dan op de wielerkalender geprogrammeerd. De wereldkampioenschappen in Australië volgen een week later.

Daarom bekijkt de organisatie ook opties augustus en oktober. “Op dit moment hebben we nog geen zicht op een concrete datum. Ik krijg niet eens antwoord van de UCI. Dit is een erg vervelende situatie”, vindt Cousaert.