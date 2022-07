Mogelijk in deze Tour al bloedcontroles voor start en direct na finish

Er komen mogelijk in deze Tour de France al bloedcontroles vlak voor de start en direct na de finish. ITA, het International Testing Agency dat de testen voor de internationale wielerunie UCI uitvoert, heeft dit aan WielerFlits verklaard.

Eerder meldde WielerFlits al dat een aantal WorldTour-ploegen zich hard wil maken om bloedcontroles vlak voor de start en direct na de finish in te voeren. Zij gaven aan dat ze hier bij de UCI, WADA, en ITA op aan gaan dringen. Iwan Spekenbrink (Team DSM), Richard Plugge (Jumbo-Visma) en Jonathan Vaughters (EF Eductation-Easy Post) bevestigden hier voorstander van te zijn.

Sinds 2020 heeft ITA op verzoek van de UCI de anti-dopingtests van het anti-dopingagentschap CADF overgenomen. Volgens de wielerbond heeft de samenwerking de wielersport veel voordelen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van research, innovatie, informatiegaring en onderzoek, maar ook zijn er gunstige vooruitzichten wat betreft het delen van kosten en middelen.

“Bloedcontroles vlak voor de start van een wedstrijd in teambussen of direct na de finish zijn inmiddels al ingevoerd in het kader van het anti-doping testprogramma voor de wielersport”, geeft Marta Nawrocka namens ITA aan.

“Een dergelijke aanpak met bloedcontroles vlak voor de start en direct na de finish kan op elk moment in elk evenement worden gevolgd, ook al in deze Tour de France. ITA is momenteel in de Tour aanwezig om testen uit te voeren.”

“Dit is mooi nieuws”, liet Plugge weten. Spekenbrink reageerde: “Dit zou goed nieuws zijn. Al zou het beste zijn wanneer dit op structurele basis gaat gebeuren. Maar daarvoor moet ook voldoende budget zijn.”