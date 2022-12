UCI en wielerploegen verhogen financiering voor antidopingcel ITA

“In 2023 maken we 1,5 miljoen euro extra vrij om te investeren in de infrastructuur van de ITA. Vanaf 2024 komt er 2,4 miljoen euro bij”, laat de UCI weten op hun website. “Aan het einde van deze tweejarige cyclus zal het jaarlijkse operationele budget voor de bestrijding van doping in de wielersport ongeveer 10 miljoen euro bedragen. Dat is 35 procent meer dan vandaag.”

De ITA, die werkzaam is sinds 2021, is een organisatie die bestaat uit vertegenwoordigers van de UCI, de wielerploegen, wedstrijdorganisators en renners. “Met de ITA willen we meer mogelijkheden geven op gebied van inlichtingen en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast mikken we ook op langdurige preventie door een versterkt programma voor de opslag en analyse van dopingstalen uit te bouwen.”