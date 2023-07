Moeilijke eerste week voor Soudal Quick-Step, maar ploegleider Steels blijft optimistisch

Het is voorlopig nog niet de Tour de France van Soudal Quick-Step. De Belgische formatie kwam in de eerste week nog niet in de buurt van een etappezege en kende ook al de nodige pech. Toch is ploegleider Tom Steels nog altijd optimistisch. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De eerste week van de Tour de France zit erop. Sportief zijn de verhoudingen al aardig duidelijk geworden, maar we kunnen ook alvast een eerste financiële balans opmaken. Alpecin-Deceuninck harkte voorlopig het meeste prijzengeld binnen. De hekkensluiter? Soudal Quick-Step. De Belgische formatie wist in de eerste negen Tourdagen slechts 3.600 euro bij elkaar te fietsen.

“Het is een moeilijke week geweest”, geeft ploegleider Tom Steels dan ook aan in gesprek met Sporza. De twee kopmannen van de ploeg presteren voorlopig nog niet naar wens. Julian Alaphilippe was in de eerste week wel zeer bedrijvig, maar moest toch telkens passen op het moment suprême. Steels: “Julian kwam telkens wat tekort, al zie je dat hij dag na dag beter wordt. Het is zeker nog niet voorbij voor hem.”

“Julian is nog altijd een ongelooflijk getalenteerde renner. Zal hij nog hetzelfde niveau halen als 4-5 jaar geleden? Dat wordt moeilijk. Maar als hij een superdag heeft, kan hij nog altijd met de besten mee. Hij leest de koers heel goed en heeft nog altijd dat killerinstinct.”

Over Jakobsen: “Je ziet hem weer lachen, hij blinkt weer”

De man voor de massasprints, Fabio Jakobsen, kwam ook nog niet echt uit de verf. Een belangrijke kanttekening: de rappe Nederlander kwam in de vierde rit naar Nogaro hard ten val en dus was het de voorbije etappes vooral een kwestie van overleven. “Als je zo hard valt, weet je dat die eerste week eigenlijk al voorbij is”, aldus Steels.

“Het heeft me gerustgesteld dat hij in Bordeaux weer heeft meegesprint, ook al is hij zeker nog niet in orde. De wattages die hij daar trapte, trapt hij over 20 jaar ook nog. Maar gisteren (in de rit naar de Puy de Dôme, red.) is hij eigenlijk nooit in de problemen gekomen. Dan weet je dat het weer op gang komt. Je ziet hem weer lachen, hij blinkt weer. De Tour is nog niet voorbij voor hem.”

