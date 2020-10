Mitchelton-Scott na slechte dag kopman Yates: “We moeten nu jagen” dinsdag 6 oktober 2020 om 17:14

De meeste aandacht ging maandag uit naar Geraint Thomas, maar ook Simon Yates verloor veel tijd op de flanken van de Etna. De kopman van Mitchelton-Scott moest aan de finish meer dan drie minuten toegeven op zijn belangrijkste tegenstrevers voor de roze trui.

Geraint Thomas was de grote verliezer na de eerste bergetappe in de Giro d’Italia met aankomst op de Etna. De renner van INEOS Grenadiers, die inmiddels de ronde heeft verlaten, verloor meer dan twaalf minuten. Het werd voor de Britten een dag om snel te vergeten, want ook Simon Yates moest al relatief vroeg lossen op de Etna.

Yates, die in aanloop naar de Ronde van Italië nog indruk wist te maken door op eclatante wijze Tirreno-Adriatico te winnen, was na afloop van de derde etappe niet bereikbaar voor commentaar. Zijn ploegleider Matthew White nam wel de tijd om terug te kijken op de eerste etappe met aankomst op een col.

“Er is nog een lange weg te gaan”

“We wilden de etappe winnen en we besloten dan ook onze verantwoordelijkheid te nemen. De jongens probeerden de kopgroep binnen schot te houden en dat deden ze heel erg goed. We wisten op dat moment nog helemaal niet dat Simon zich niet goed voelde. Op een gegeven moment moest Simon lossen en vanaf dat moment was het zaak om de schade te beperken.”

De eerste slag is verloren, maar White weigert de handdoek te gooien. “Er is nog een lange weg te gaan, iedereen heeft weleens een slechte dag. Het is jammer dat we al vroeg die slechte dag hebben. Laten we hopen dat het ook meteen de laatste is. We staan op achterstand en moeten nu jagen. De Giro d’Italia wordt altijd beslist in de slotweek.”