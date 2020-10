Geraint Thomas niet meer van start in vierde etappe Ronde van Italië

Geraint Thomas gaat vandaag niet meer van start gaat in de vierde etappe van de Giro d’Italia. Dat heeft INEOS Grenadiers zonet bevestigd. De Welshman kwam gisteren zwaar ten val tijdens de neutralisatie en verloor onderweg naar de top van de Etna meer dan twaalf minuten.

“Geraint kreeg een flinke klap tegen de achterkant van zijn linkerheup”, aldus ploegdokter Phil Riley gisteren op de website van INEOS Grenadiers. “Daarnaast liep hij schaafwonden op aan zijn linkerarm en – been. Maar de eerste röntgenfoto’s brachten geen breuken aan het licht.”

Deze morgen werd Thomas opnieuw onderzocht en uit aanvullende röntgenstralen is gebleken dat hij vandaag niet meer van start kan. INEOS Grenadiers liet zonet via een tweet weten dat het gaat om een breuk aan het bekken.

“Geraint heeft vanmorgen een MRI en een CT-scan gehad, waarbij een kleine, niet-verplaatste fractuur in het onderste deel van het bekken aan het licht kwam, die gisteren niet op de röntgenfoto’s werd opgemerkt”, zei teamarts Phil Riley aan Cyclingnews. “Uit voorzorg zal hij niet meer starten, omdat het een blessure betreft die gemakkelijk kan verslechteren.”

Geraint Thomas has been withdrawn from the Giro d’Italia ahead of stage four after further scans revealed a fracture of his pelvis following yesterday’s crash.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 6, 2020