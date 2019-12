Mitchelton-Scott denkt aan jeugdige ploeg voor Vuelta 2020 donderdag 19 december 2019 om 14:44

Afgelopen dinsdag werd het complete parcours van de Vuelta a España 2020 gepresenteerd. Het is nog even wachten op de deelnemerslijst, maar Mitchelton-Scott zal wellicht met een relatief onervaren selectie aan de start staan. “De kans is aanwezig dat onze absolute kopmannen niet zullen deelnemen”, zo vertelt ploegleider Matthew White aan Cyclingnews.

White doelt natuurlijk op de gebroeders Adam en Simon Yates en Esteban Chaves, die al enkele jaren worden uitgespeeld in de drie grote rondes. Zo staat Simon al op de erelijst van de Ronde van Spanje, terwijl Chaves weet hoe het is om als derde te finishen in de laatste grote ronde van het seizoen.

“Maar we hebben volgend jaar wellicht een andere leider in de Vuelta, als we nu kijken naar de planning. We spelen misschien wel een vierde of vijfde troef uit. Het kan allemaal”, zo doelt White op de beloftevolle klimmers Jack Haig en Lucas Hamilton. Beide renners hebben al ervaring als meesterknecht, maar wachten nog op hun eerste kans als kopman.

‘Beslissing op de Angliru’

Mitchelton-Scott zal binnenkort een beslissing nemen wat betreft de hiërarchie in de Giro, Tour en Vuelta. Die laatste ronde begint volgend jaar met een driedaagse passage door Nederland en eindigt met de traditionele sprintetappe naar Madrid. Onderweg krijgen de renners enkele iconische beklimmingen voorgeschoteld.

“Het is een vreemde Vuelta, aangezien er in de derde week een tijdrit en één bergetappe op het programma staan. Ik heb al een tijdje niet zo’n makkelijke slotweek gezien. Het belooft verder wel een lastige ronde te worden. De Vuelta zal worden beslist op de flanken van de Angliru. Ik ben wel een fan van het parcours, gezien de vele korte etappes.”