Mitchell Docker verlaat Benelux Tour met gebroken elleboog

Neemt Mitchell Docker afscheid met een blessure? De 34-jarige Australiër, die na dit seizoen een punt zet achter zijn wielercarrière, heeft bij een valpartij in de Benelux Tour namelijk zijn elleboog gebroken. Dat laat de organisatie van de Benelux Tour weten vlak voor de start van rit vijf.

Docker hoopte in Parijs-Roubaix (3 oktober) zijn carrière af te sluiten, maar nu is het de vraag of hij wel op tijd weer fit is voor de Helleklassieker. “Wat een zegen is het dat Parijs-Roubaix in oktober verreden wordt. Dat is de perfecte wedstrijd om mijn professionele carrière te beëindigen”, liet hij in mei nog weten.

Docker, die bekend staat om het zogenoemde matje in zijn nek, werd in 2009 prof bij Skil-Shimano. Bij de voorloper van het huidige Team DSM, toen nog uitkomend onder de Nederlandse vlag, koerste hij drie seizoenen. Daarna verkaste hij naar Orica GreenEDGE, waar hij van 2012 tot en met 2017 verbleef. Sinds 2018 rijdt hij voor EF Education First.

Op de erelijst van Docker staan twee profwedstrijden, beiden behaald in 2010. Hij won dat seizoen een etappe in de Delta Tour Zeeland en een rit in de Route du Sud. De Tour de France reed de trouwe helper nog nooit. Wel startte hij twee keer in de Giro en zeven keer in de Vuelta.