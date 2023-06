Missen Tour is ‘enorme klap’ voor Kruijswijk: “Was klaar voor geweldige koerszomer”

Geen Ronde van Frankrijk voor Steven Kruijswijk. De klimmer zou deze zomer van start gaan in alweer zijn achtste Tour, maar een valpartij in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné heeft een streep door zijn plannen gezet. De Nederlander van Jumbo-Visma liep een gebroken sleutelbeen en bekken op. “Ik kan niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben”, schreef hij maandagavond op sociale media.

“Ik wist dat ik klaar was voor een geweldige koerszomer”, vervolgde Kruijswijk, die voorafgaand aan de Dauphiné samen met zijn ploeggenoten op hoogtestage was in Sierra Nevada. “De afgelopen weken heb ik me weer gerealiseerd hoe speciaal dit team is en hoe gelukkig ik ben dat ik er onderdeel van uit mag maken! Geweldige resultaten behalen, werken richting nieuwe doelen, veel opofferen, en dat alles met het geloof om samen geschiedenis te schrijven!”

“Op dit moment is het een enorme klap. Ik ga proberen om zo snel mogelijk te herstellen van de blessures die ik heb. Ik zie jullie snel!”, sluit de 35-jarige renner af.

In de selectie van Jumbo-Visma voor de Tour de France zal Kruijswijk vervangen worden door Wilco Kelderman, die als eerste reserve was aangeduid. Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck zijn de overige Tournamen.

