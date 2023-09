zaterdag 2 september 2023 om 20:28

Mischa Bredewold wint sprint in ‘gevaarlijke’ Classic Lorient Agglomération: “Het was best wel eng vandaag”

In de Bretonse heuvels heeft Mischa Bredewold weer een zege toegevoegd aan het sterke seizoen van SD Worx. Bij afwezigheid van Lotte Kopecky, Demi Vollering en Lorena Wiebes wist de Nederlandse de eer van de ploeg hoog te houden. Al kwam ze onderweg nog ten val. “Het was soms gevaarlijk vandaag”, aldus Bredewold na haar zege.

De zege van Mischa Bredewold betekent de 56e zege van SD Worx in 2023. Na een heuvelachtige koers wist de Nederlandse met de concurrentie af te rekenen in een sprint. “Ik voelde mij erg goed vandaag en had een goed gevoel. Het team was vandaag ook erg sterk en zat elke keer goed mee bij een uitval van de concurrentie. Ik hoefde dus weinig energie te verspillen.”

Pas in de laatste kilometer was het duidelijk dat er gesprint ging worden. In de laatste kilometers probeerden meerdere rensters namelijk weg te rijden. “De sprint was zo chaotisch en dat past wel goed bij mij. Ik zag gewoon een opening, waardoor ik vroeg aan moest gaan. Ik ben dus helemaal dood, maar ben erg blij met de overwinning.”

Hoewel de euforie van de overwinning groot was, besteedde Bredewold ook aandacht aan het parcours van de Franse eendagskoers. “Ik vind deze koers erg mooi, maar er waren vandaag wel veel obstakels op de weg. We moesten veel draaien en keren. Dat hoort hoort natuurlijk bij de koers, maar soms was het gevaarlijk. Het best wel een beetje eng vandaag. Ik kwam ook nog ten val vandaag en eindigde in de goot, maar gelukkig liep ik geen ernstige schade op.”