zaterdag 2 september 2023 om 18:07

Mischa Bredewold bedwingt de Bretonse heuvels en wint Classic Lorient Agglomération

In het Bretonse heuvellandschap heeft Mischa Bredewold de Classic Lorien Agglomération op haar naam de geschreven. De renster van SD Worx was de sterkste in de sprint van een sterk uitgedund peloton in Plouay.



In de omgeving van Plouay stond zaterdag de Classic Lorient Agglomération-Trophée CERATIZIT op het programma. De Franse Women’s WorldTour-koers was op zoek naar een opvolger van Mavi García, die in 2022 Amber Kraak voorbleef in een sprint met twee. Beide rensters stonden zaterdag ook weer aan de start van de 160 kilometer lange wedstrijd waarin venijnige Bretonse heuvels elkaar in rap tempo opvolgde.

De eerste koersuren van de wedstrijden waren relatief rustig. Een kopgroep met Susanne Andersen (Uno-X), Karolina Kumiega (UAE Team ADQ) en Franziska Brausse (CERATIZIT-CNT) reed weg en verzamelde een aantal minuten voorsprong op het peloton, waarna Lidl-Trek de achtervolging in zette voor drievoudig winnares Elizabeth Deignan. De Duitse Brausse zou in de kopgroep vervolgens als eerste afhaken met nog zeventig kilometer te gaan.

Peloton nadert

Het peloton werd vervolgens even opgeschrikt door een valpartij van Mischa Bredewold, maar zij kon haar weg vervolgen. In aanloop naar de finale werd het tempo in het peloton opgevoerd, waardoor de voorsprong van de twee overgebleven vluchters snel slonk. Op veertig kilometer van de aankomst hield het leidende duo een kleine drie minuten over. Voor FDJ-Suez was dit het teken om het bal te openen. Jade Wiel sloop weg uit het peloton en greep al snel een minuut op het pak.

Na een aanval van de Italiaanse Letizia Borghesi (EF Education-Tibco-SVB) besloot ook het peloton het gaspedaal in te drukken. De twee achtervolgers werden nog voor de eerste passage van de finish op 23 kilometer van de meet opgeslokt. Niet veel later moest de Poolse Kumiega haar metgezel Andersen laten gaan. De Noorse nationale kampioene trok solo op avontuur, terwijl in het peloton de versnellingen elkaar rap opvolgden.

Favorieten aan zet

Dit avontuur bleek niet de beslissende slag te zijn geweest, aangezien de 25-jarige Andersen vlak na de tweede passage van de finish zelf werd gegrepen door een nog omvangrijk peloton. Met nog negen kilometer te gaan gooide Liane Lippert (Movistar) de knuppel in het hoenderhok. Een machtige versnelling zorgde voor een breuk in het peloton, terwijl de Duitse zelf een gat sloeg.

De voorsprong liep snel op naar twintig seconden, maar Lippert bleek niet in staat om de voorsprong vast te houden. Op vier kilometer werd ze opgeslokt door een sterk uitgedund peloton. Het werd een sprint tussen de favorieten in Plouay, waarin Mischa Bredewold zich de sterkste toonde. Marta Lach en Sofia Bertizollo completeerden het podium.