‘Minsk belangrijkste gegadigde voor ‘Super-EK’ wielrennen 2021′ dinsdag 14 januari 2020 om 14:00

Volgens de voorzitster van de Wit-Russische wielerbond is de kans groot dat Minsk in 2021 gastheer is van een soort Super-EK organiseert. Aan Tut.By laat Natalia Tsilinskaya weten dat het gaat om de organisatie van het EK wegwielrennen, mountainbike, baanwielrennen, BMX freestyle, BMX Racing en Gran Fondo. Deze zullen allemaal in de eerste helft van augustus plaats moeten vinden in de Wit-Russische hoofdstad.

Deze week brengt een delegatie van de de Europese wielerunie een bezoek aan Wit-Rusland. Tsilinskaya, zelf achtvoudig wereldkampioene op de baan, laat weten dat organisatie van het multidisciplinaire Europese wielerkampioenschap rond de zes miljoen euro zal kosten, maar volgens haar staan sportbestuurders positief tegenover het evenement.

“De Europese wielerbond was onder de indruk van onze organisatie tijdens de Europese Spelen vorig jaar”, zegt Tilinskaya. “De wegwedstrijden verliepen probleemloos en in Minsk staat er al een prachtige wielerbaan waar de afgelopen jaren al belangrijke wedstrijden hebben plaatsgevonden. Voor de BMX-onderdelen en het mountainbiken zijn nog geen faciliteiten, maar die kunnen binnen een jaar worden gebouwd.”