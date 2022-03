Minerva Classic Brugge-De Panne test innovatieve waaierapp

Aankomende woensdag zal in de Minerva Classic Brugge-De Panne een innovatieve waaierapp getest worden. Dat heeft de organisatie van de Belgische eendagswedstrijd vandaag laten weten in een perscommuniqué. De app zal donderdag ook worden gebruikt in de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne.

De start van de Minerva Classic Brugge-De Panne begint woensdag op de Markt in Brugge, een plek met veel traditie in de Vlaamse koers. Daarna trekt het peloton richting de Vlaamse kust. Onderweg bepalen wind, waaiers en de gevreesde Moeren het DNA van de koers. De Moeren, een drooggelegd moeraslandschap aan de grens tussen België en Frankrijk dat zo’n twee meter onder de zeespiegel ligt, wordt drie keer aangedaan.

Op de betonbaan van zo’n vier kilometer heeft de wind vrij spel. Hier is het vaak koers maken of kraken. Of het peloton daadwerkelijk zal scheuren in De Moeren – of elders op het parcours – valt moeilijk te voorspellen. Of is dat vanaf nu wel mogelijk? Een studie-en adviesbureau met ingenieurs en wetenschappers in watergerelateerde projecten, IMDC (International Marine and Dredging Consultants), heeft namelijk een speciale waaierapp ontwikkeld: My RaceWind.

Algoritme

In de Minerva Classic Brugge-De Panne en de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne zal deze gloednieuwe innovatieve waaier-app uitvoerig getest worden. “My RaceWind is een algoritme gebaseerd op het parcours en hoogteprofiel, de omgeving (bebouwing), de windrichting en de windsnelheid”, zegt Griet Langedock namens de organisatie van de komende koersen. “Zo kan de app op elk segment voorspellen of er al dan niet waaiers kunnen en – zelfs met enige zekerheid – zullen getrokken worden.”

“Een handige en leuke tool die woensdag en donderdag uitgetest zal worden door Sporza-commentatoren Karl Vannieuwkerke en Ruben Van Gucht”, aldus Langedock. “Onze wedstrijden lenen zich uitstekend voor tests en try-outs. Zo is er twee dagen op rij een identiek parcours en zijn er lokale rondes. Dit geeft onderzoekers de kans om meerdere tests te doen, waarbij ook tussentijdse evaluatie en bijstellen mogelijk is.”

En het blijft naar alle waarschijnlijkheid niet bij een speciale waaierapp. “Met 369 km over twee dagen wordt het parcours tussen Brugge en De Panne de meest uitgestrekte onderzoeksruimte wereldwijd, want ook de komende jaren willen we met de Minerva Classic Brugge-De Panne en de Exterioo women’s Classic Brugge-De Panne volop nieuwe applicaties uittesten en inzetten op extra technologie en ‘gamificaton’.”