dinsdag 17 oktober 2023 om 08:46

Dubbel feest voor Jumbo-Visma: Olav Kooij wint slotrit, Milan Vader pakt eindzege Tour of Guangxi

Milan Vader heeft vanaf vandaag een WorldTour-rittenkoers op zijn palmares. In de slotrit van de Tour of Guangxi kwam de leiderstrui van de Nederlander niet meer in gevaar. De jarige Olav Kooij maakte het allemaal nog wat mooier voor Jumbo-Visma door in de slotrit naar de dagzege te sprinten.

Op de laatste dag van de Tour of Guangxi kregen de renners een rit van 168,3 kilometer voorgeschoteld. De start en finish waren in Guillen. In het tweede deel van de etappe waren twee hellingen, maar de sprinters zouden zich over deze puisten niet al teveel zorgen maken. Laat staan dat Milan Vader, de leider in het algemeen klassement, dat zou doen.

Oscar Onley in de vlucht met vier Belgen

De vroege vlucht vormde wellicht nog een groter gevaar voor de Nederlander van Jumbo-Visma. Na een snelle start was er namelijk een vijftal weggereden met Oscar Onley, de nummer elf van het klassement. De renner van Team dsm-firmenich stond voor de start van de rit op slechts 22 seconden van Vader. Het was dus zaak om de ontsnapping kort te houden.

Dat gebeurde ook. Onley en zijn vier Belgische metgezellen – de onvermoeibare Dries De Bondt, Rune Herregodts, Jens Reynders en Jens Keukeleire, die zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière reed – kregen een maximale voorgift van twee minuten. Op 45 kilometer van de finish, aan de voet van het laatste klimmetje van de dag, had het peloton het gat gedicht. Movistar leidde op dat moment de meute en bleef dat ook bergop doen.

Op naar een massasprint?

De Spaanse formatie nam ook nog de afdaling voor haar rekening, maar daarna drukten ze plots het tempo. Dit leidde tot nieuwe uitvalspogingen. INEOS Grenadiers herstelde echter al snel de orde en zo leken we alsnog een vrij rustige aanloop naar de massasprint te krijgen. Al kwamen er na de tussensprint, waar Ethan Hayter als eerste doorkwam voor Dries De Bondt, nog wel wat schermutselingen. Zo zagen we Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty) even in zijn eentje voor de groep uitrijden.

Toch kwam het tot een sprint. In die sprint liet Elia Viviani een gaatje voor Ethan Hayter, die zo met voorsprong begon aan de laatste honderd meter. Olav Kooij, die vandaag zijn 22ste verjaardag viert, en Juan Sebastián Molano kwamen echter nog voorbij de Brit. Het was Kooij die ditmaal aan het langste eind trok, terwijl Molano genoegen moest nemen met de tweede plaats. Hayter werd nog derde en schoof zo op naar de derde plaats in het algemeen klassement.

Bijzonder succes voor Vader

Milan Vader finishte in het peloton en kroonde zich zo tot eindwinnaar van de Tour of Guangxi. De Nederlander greep de macht in de koninginnenrit van zondag en gaf de leiderstrui nadien niet meer uit handen. Het is een bijzondere zege voor Vader. Niet alleen omdat het zijn eerste profzege als wegwielrenner was, maar vooral ook omdat hij een bijzonder moeilijk jaar kende in 2022. De renner van Jumbo-Visma kwam zeer zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. Vervolgens lag hij twaalf dagen in coma, waarna een lange en loodzware revalidatie volgde.