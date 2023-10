dinsdag 17 oktober 2023 om 10:37

Jumbo-Visma mocht dit jaar het vaakst juichen: Nederlandse ploeg voert ranglijst aan met 69 overwinningen

De Tour of Guangxi is ten einde en dus zit ook het wielerseizoen erop. Tijd om de balans op te maken. Jumbo-Visma heeft in 2023 maar liefst 69 profoverwinningen geboekt en is daarmee de bestscorende ploeg van het jaar. UAE Emirates (57 overwinningen) en Soudal Quick-Step (55) volgen op de plekken twee en drie.

Voor de zegeteller gelden enkel overwinningen van .1-niveau of hoger. Vorig jaar pakte Jumbo-Visma 48 van zulke profzeges, nu zijn dat er dus 69. Een record is dat niet, ook niet in de recente geschiedenis. In 2018 boekte het toenmalige Quick-Step Floors nog 73 zeges. Eerder deze eeuw deed Columbia(-HTC) het nog een stukje beter: 85 zeges in 2009, 77 in 2018. Jumbo-Visma staat op een vierde plek sinds het jaar 2000.

Van de 69 overwinningen van Jumbo-Visma waren 38 op WorldTour-niveau. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic waren de bestscorende renners voor Jumbo-Visma. Zij wisten elk vijftien keer te winnen. Overigens is de overwinning van Christophe Laporte op het Europees kampioenschap niet meegerekend bij de 69 overwinningen, aangezien hij toen voor de Franse ploeg reed.

UAE Emirates en Soudal Quick-Step

Op de tweede plaats in de rangschikking zien we dus UAE Emirates. De ploeg uit het Midden-Oosten kwam niet aan het zegetotaal van Jumbo-Visma, maar behaalde wel meer podiumplaatsen (139 tegenover 130) en toptienklasseringen (333 tegenover 249) dan het Nederlandse team. Ook boekte UAE Emirates overwinningen met het grootste aantal verschillende renners: 17. Het aantal WorldTour-zeges was 28.

Wat het zegetotaal betrof, haalde UAE Emirates het in de strijd om de tweede plaats slechts nipt voor Soudal Quick-Step. De Belgische ploeg behaalde 55 overwinningen (waarvan 23 op WorldTour-niveau) in 2023. INEOS Grenadiers, de nummer vier, volgde al een stuk verder met 36 overwinningen.

Helemaal onderaan zien we twee Franse ploegen, Arkéa-Samsic en AG2R Citroën. Zij moeten het doen met respectievelijk tien en negen overwinningen. Team dsm-firmenich doet het slechts iets beter dan deze hekkensluiters met elf zeges. De Nederlandse ploeg boekte wel relatief veel zeges op WorldTour-niveau: vijf.

Laatste wedstrijden

Overigens zijn er met de tijdrit van de Pan Amerikaanse Spelen en de Sun Hung Kai Properties Hong Kong Challenge in Hong Kong nog wel enkele profwedstrijden in 2023, maar het kalenderjaar van de UCI zit erop. Alle koersen die nu nog verreden worden, rekent de Internationale Wielerunie tot het jaar 2024.

Overwinningen in 2023 van alle WorldTeams

1. Jumbo-Visma – 69

2. UAE Emirates – 57

3. Soudal Quick-Step – 55

4. INEOS Grenadiers – 36

5. Alpecin-Deceuninck – 35

6. Lidl-Trek – 27

7. EF Education-EasyPost – 26

8. BORA-hansgrohe – 23

9. Intermarché-Circus-Wanty – 20

10. Groupama-FDJ – 19

11. Bahrain Victorious – 18

12. Jayco AlUla – 16

13. Movistar – 16

14. Astana Qazaqstan – 16

15. Cofidis – 14

16. Team dsm-firmenich – 11

17. Arkéa-Samsic – 10

18. AG2R Citroën – 9