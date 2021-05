Milan Vader staat te springen voor Wereldbeker Albstadt: “Voor iedereen een piekmoment”

Interview

De hele mountainbiketop verzamelt dit weekend in Albstadt voor de eerste Wereldbeker van het olympische seizoen 2021. Milan Vader, de regerende Nederlandse kampioen, kan niet wachten om aan deze eerste grote krachtmeting te beginnen.

“Hoe ik ervoor sta? Dat gaan we zien!”, vertelde Vader donderdag aan WielerFlits, net nadat hij naar eigen zeggen ‘goed nat’ was geworden tijdens zijn training. “De benen voelden hartstikke goed. Ik stond weer te springen naast mijn fiets vanochtend. Ik heb er erg veel zin in. Hoe de krachtsverhoudingen precies zijn, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik ben natuurlijk niet de enige die dat heeft gedaan, maar ik heb er serieus voor geleefd en hard voor gewerkt.”

Via de wedstrijden in het Spaanse Banyoles en Santa Susanna en het Italiaanse Andora en Nalles werkte de 25-jarige Zeeuw naar de eerste van zes wereldbekerwedstrijden toe. “Dat ging goed èn minder goed. Minder goed in de zin dat de resultaten niet hebben laten zien waartoe ik in staat ben. Ik heb wel een heel goede winter achter de rug, waarin ik ook weer stapjes heb gemaakt. Achteraf is het makkelijk praten, maar ik had het gevoel dat ik de eerste wedstrijd in Banyoles had kunnen winnen. Maar toen reed ik lek in de voorlaatste ronde.”

“Daarna waren er telkens wel kleine dingetjes waardoor het er net niet helemaal uitkwam. Ik deed het ook niet slecht hoor. In Andora pakte ik een podium en deed ik voorin mee. In Santa Susanna, dat was de laatste wedstrijd in Spanje, werd ik vierde na een best wel zware trainingsweek. Al met al mag ik niet klagen”, aldus de renner van het Franse KMC-Orbea.

Klimmen in Albstadt

Nu staat dus in het zuiden van Duitsland, op ruim een uur rijden van Stuttgart, de Wereldbeker in Albstadt voor de deur. Vandaag staat eerst de short track gepland, op een snel parcours over 1,2 kilometer, deels over asfalt, gras en gravel. Twee dagen later wordt de langere olympische cross-country verreden, op een omloop over 4,1 kilometer met elke ronde 190 meter hoogteverschil. Twee jaar geleden won Mathieu van der Poel hier de short track, terwijl Mathias Flückiger daarna de cross-country achter zijn naam zette.

Het is een parcours dat Vader wel ligt. “Ik hou wel van echt klimmen. Dat heb je hier wel genoeg, het is hier namelijk heel veel klimmen. Het is niet supertechnisch, althans, niet technisch in de zin dat er heel veel gekke rock gardens en dat soort dingen in zitten. Dat de ondergrond uit heel veel kleine steentjes net op de oppervlakte bestaat, maakt het wel weer technisch. Het is superglad, het lijkt wel op van die leisteentjes. Als het dan een beetje vochtig is, is het net een ijsbaan. Dus zo bezien is het wel weer technisch.”

Het is echt afwachten wat het weer doet in Albstadt. Aan het begin van de week had het er nog alle schijn van dat de short track onder winterse omstandigheden zou worden verreden en de cross-country aan zomerse temperaturen. Inmiddels zijn de verwachtingen bijgesteld. Mocht het zondag lekker weer worden, dan heeft de Nederlander daar helemaal geen problemen mee. “Ik heb altijd het gevoel dat mijn lichaam lekker begint te functioneren als het twintig graden of meer is. Ik hoop dan ook op een warme wedstrijd.”

‘Pidcock deed iets heel speciaals’

Wie de favorieten zijn, vindt Vader nu nog lastig te zeggen. “Voornamelijk in de wedstrijden in Nalles en Haiming waren de meeste toppers aanwezig. Wat ik uit de uitslagen haal, denk ik dat Mathias Flückiger wel in orde is. En Nino (Schurter, red.) moet je ook nooit uitvlakken. Maar er zijn zo veel goeien. Het zou mooi zijn als de trend die we vorig jaar hebben gezien, doorzet naar dit jaar. Dat het niet alleen Nino is die alles wint, maar dat het veld dichter bij elkaar is gekomen. We zagen vorig weekend Tom Pidcock nog in Zwitserland, die daar toch echt wel iets heel speciaals heeft gedaan.”

“Ik sprak vandaag Titouan Carod nog even die daar tweede werd. Die zei dat Pidcock gewoon een andere sport deed. Hij zei ‘Ik weet niet wat die allemaal aan het doen was’. Dus ja, er zijn zo veel goede renners. Het kan alle kanten op.” Het is overigens niet de eerste keer dat de mountainbiker uit Middelburg samen met de Brit van INEOS Grenadiers aan de start staat. “Dat was wel mooi, vorig jaar deden we een wedstrijd op de Alpe d’Huez, waar ik won en hij negende werd. Dus dat is een mooie statistiek, daar hou ik me maar aan vast!”

Volgepland tot aan de Spelen

Na Albstadt reist Vader door naar het Tsjechische Nové Město na Moravě, waar volgende week al de tweede wereldbekerwedstrijd wordt afgewerkt. “Daarna heb ik even een paar dagen rust, voor het al best wel druk wordt. Eerst met een duurweek thuis en vervolgens ga ik op hoogte. Vanuit Livigno doe ik dan Leogang en Les Gets. En nadien kom ik thuis en doe ik nog een wedstrijd in Nederland, in Spaarnwoude – tenminste, zoals het er nu voor staat. En dan zijn al de Spelen. Dus tot dan ben ik al best wel volgepland.”

Hij vindt het moeilijk om nu al te zeggen welke stappen hij tot aan de Spelen nog moet zeggen. “Na komend weekend denk ik weet ik meer. Misschien na volgende week. Dit is wel de eerste grote meeting waar echt iedereen bij elkaar is en het is voor iedereen een piekmoment. Dus we gaan het zien. Sowieso ga ik nog een maand op hoogte en ik weet van mezelf – ik heb het al zo vaak gedaan – dat ik daar gigantisch goed van word. Daar reageer ik heel goed op. Wat dat betreft kan er sowieso nog een stap bij. Maar dat is al gepland, dus dat komt in orde.”

Wereldbeker Albstadt 2021 Programma

Vrijdag 7 mei

17u30 – Short Track – vrouwen

18u15 – Short Track – mannen Zondag 9 mei

11u20 – Olympische cross-country – vrouwen

14u35 – Olympische cross-country – mannen TV

Alle wedstrijden zijn live te zien op Red Bull TV en Ziggo Sport.

Belangrijkste wedstrijden Wereldbeker Albstadt (7-9 mei)

Wereldbeker Nové Město na Moravě (14-16 mei)

Wereldbeker Leogang (11-13 juni)

Wereldbeker Les Gets (2-4 juli)

Olympische mountainbikewedstrijden (26-27 juli)

EK in Novi Sad (12-15 augustus)

WK in Val di Sole (25-29 augustus)

Wereldbeker Lenzerheide (3-5 september)

NK in Sittard (11-12 september)

Wereldbeker Snowshoe (17-19 september)