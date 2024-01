woensdag 17 januari 2024 om 09:48

Milan Vader laat zich zien in Tour Down Under: “Hij voelde zich goed”

Milan Vader liet zich opmerken in de door Isaac Del Toro gewonnen tweede etappe van de Tour Down Under. De Nederlandse klassementstroef van Visma | Lease a Bike reed op de laatste beklimming van de dag met de beste renners mee omhoog. Dat zag ook ploegleider Addy Engels.

De oud-renner keek na de rit op de website van Visma | Lease a Bike terug op de finale. “Milan voelde zich goed en reed met de beste renners naar boven op het laatste klimmetje. Toen hij doorhad dat er niks te halen viel, hield hij zijn benen stil. Dat had hij goed ingeschat. De etappe van vandaag leverde minder actie op dan verwacht. Een aantal sprinters werd er weliswaar afgereden, maar meerderen overleefden. Het werd geen klassementsgevecht.”

“Dit zijn ook niet de dagen waarin we kunnen winnen of het verschil kunnen maken”, is Engels van mening. “Het enige wat we kunnen doen, is zorgen dat we niet verliezen en staan waar we blijven staan. We zijn de dag goed doorgekomen en iedereen is in orde. Dat is een fijne constatering. De komende twee dagen zullen waarschijnlijk uitdraaien op een massasprint en daarna zal het klassement worden beslist.”

In het algemeen klassement vinden we Vader momenteel terug op plaats zeventien. Zijn achterstand op leider Isaac Del Toro bedraagt elf seconden. De komende dagen lijken de sprinters aan zet, maar in het weekend volgen nog twee cruciale ritten voor het klassement, naar respectievelijk Willunga Hill en Mount Lofty.