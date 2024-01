maandag 15 januari 2024 om 17:10

Milan Vader ziet kansen in Tour Down Under: “Aantal etappes zou mij goed kunnen liggen”

Vannacht begint in Tanunda de 24ste editie van de Tour Down Under. De Australische wielerronde is voor heel wat renners de eerste (officiële) wedstrijd van het nieuwe jaar. Zo ook voor Milan Vader, die door zijn ploeg Visma | Lease a Bike als kopman zal worden uitgespeeld.

De 27-jarige Nederlander – die eind vorig seizoen nog wist te verrassen met eindwinst in de Tour of Guangxi – trekt als kopman goed voorbereid naar de Australische rittenkoers. “Toen ik terugkwam uit Guangxi heb ik niet al te lang vakantie genomen, omdat de Tour Down Under om een speciale voorbereiding vraagt. En met alle testen tussendoor – die in het najaar gebruikelijk zijn – werd er toch wel wat van de trainingstijd afgesnoept.”

“Ik ben eigenlijk direct naar Spanje gegaan om daar een paar weken intensief te trainen. In deze periode kon ik ook wennen aan de hitte, omdat het in Australië wel eens heel warm kan worden”, laat Vader weten op de website van Visma | Lease a Bike. “Samen met de coaches en het team hebben we gekeken naar de juiste tactiek om er een succesvolle en leerzame week van te maken.”

Mooie kansen

Vader, die nog niet zo lang uitkomt op de weg, ziet kansen in de Tour Down Under. “Dit parcours is heel anders dan het parcours in China. Er zitten meer hoogtemeters in en er zal ook harder gekoerst worden. Een aantal etappes zou mij goed kunnen liggen. In de tweede rit zit een steil klimmetje op een paar kilometer van de finish, daar liggen wellicht al mogelijkheden.”

“Etappe vijf eindigt op Willunga Hill, een finish die mij zeker past. Ook op de laatste dag (op weg naar Mount Lofty, red.) liggen mooie kansen, denk ik. Toch is het ook even afwachten hoe iedereen uit de winterperiode is gekomen.”

Vader zal in de Tour Down Under (16-21 januari) aan de zijde koersen van zijn ploeggenoten Koen Bouwman, Bart Lemmen, Robert Gesink, Loe van Belle, Johannes Staune-Mittet en Mick van Dijke.