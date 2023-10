zondag 15 oktober 2023 om 11:05

Milan Vader boekt emotionele zege in Tour of Guangxi: “Een overwinning uit het hart”

Jumbo-Visma ging met Milan Vader voor een top 10-klassering in de koninginnenrit van de Gree-Tour of Guangxi, maar de Nederlander wist toch wel verrassend iedereen uit het wiel te rijden op de slotklim. Vader reageerde na afloop geëmotioneerd op zijn winst. “Dit is een overwinning uit het hart.”

De koninginnenrit van de Gree-Tour of Guangxi is gewonnen door niemand minder dan Milan Vader. De Nederlander van Jumbo-Visma reed op de slotklim naar Mashan Nongla Scenic Spot (3 km aan 6,6%) met een indrukwekkende versnelling zijn tegenstanders uit het wiel, kwam met voorsprong als eerste over de finish en is tevens de nieuwe leider in de Chinese ronde.

“Dit is een overwinning uit het hart”, was de eerste reactie van Vader op de ploegsite van Jumbo-Visma. De 27-jarige Nederlander keek ook met de organisatie van de Gree-Tour of Guangxi nog terug op zijn eerste profzege. “Na alles wat er is gebeurd, vooral na mijn val in de Ronde van Baskenland van vorig jaar, is winnen een ontzettend bijzonder gevoel. Het betekent alles voor mij.”

Ploegleider Wynants is sprakeloos

Ploegleider Maarten Wynants kan het ook nog nauwelijks bevatten. “Ik ben sprakeloos. De winst van Olav (Kooij, red.) gisteren was al een beetje onverwacht, maar deze misschien nog meer. We mikten met Milan op een plek in top 10, aangezien hij niet helemaal fit aan de start stond.”

“Het is dan erg mooi om hem hier te zien winnen, ook als je kijkt naar zijn harde val van vorig seizoen en het hele revalidatieproces. Milan kreeg een vrije rol vandaag en we hadden afgesproken dat hij de favorieten zou volgen en dat heeft hij op een fantastische manier gedaan. We gaan er alles aan doen om Milan naar de eindoverwinning te loodsen.”