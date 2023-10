zondag 15 oktober 2023 om 08:26

Eerste profzege voor Milan Vader in koninginnenrit Tour of Guangxi

De koninginnenrit van de Gree-Tour of Guangxi is gewonnen door niemand minder dan Milan Vader. De Nederlander van Jumbo-Visma reed op de slotklim naar Mashan Nongla Scenic Spot met een indrukwekkende versnelling zijn tegenstanders uit het wiel, kwam met voorsprong als eerste over de finish en is tevens de nieuwe leider in de Chinese ronde.

In de vierde etappe zou het klassement van de Gree-Tour of Guangxi waarschijnlijk in een beslissende plooi vallen, aangezien de finishstreep was getrokken op de slotbeklimming naar Mashan Nongla Scenic Spot. De slothelling is iets meer dan drie kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%. Wie vandaag als eerste de top bereikt, heeft een goede kans om de eindrangschikking te winnen.

Kopgroep van vijf, met afscheidnemende(?) Stybar

Vijf renners hoopten met voorsprong aan deze slotklim te beginnen en kozen al vroeg voor het ruime sop. Zdeněk Štybar – die vermoedelijk bezig is aan zijn laatste wedstrijd als beroepswielrenner – sprong weg uit het peloton en kreeg het gezelschap van Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty), Jensen Plotwright (Alpecin-Deceuninck), Jens Reynders (Israel-Premier Tech) en Changseng Sun (nationale selectie).

Deze vijf vluchters kregen echter maar weinig bewegingsvrijheid en werden ruim voor de voet van de slotklim alweer bij de lurven gegrepen. Op de klim zelf zagen we wel enkele speldenprikjes van onder meer Oscar Onley en Esteban Chaves, maar deze pogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord. De groep der favorieten was inmiddels wel stevig uitgedund, maar we begonnen alsnog met een vrij omvangrijke (kop)groep aan de laatste lastige, pittige kilometer.

Vader rijdt gevestigde orde uit zijn wiel

Veel ogen waren gericht op Tim Wellens, Matteo Jorgenson en Ethan Hayter, die als snelle man wist te overleven, maar deze toppers hadden geen antwoord op een versnelling van Milan Vader. De wegwielrenner annex mountainbiker schudde in de laatste kilometer eens flink aan de boom, reed Wellens klink uit het wiel en soleerde vervolgens op knappe en machtige wijze naar zijn eerste profzege op de weg.

Rémy Rochas kwam nog wel opzetten vanuit de achtergrond, maar Vader hield knap stand en zo moest de Fransman genoegen nemen met een tweede plaats. Hugh Carthy won, acht seconden na de glorieuze binnenkomst van een verbouwereerde Vader, de sprint voor plek drie, voor Jesús David Peña en Felix Großschartner. Met Sylvain Moniquet (6e) en Wellens (7e) eindigden er ook nog twee Belgen in de top-10.

Voor Vader, die nu ook de nieuwe leider is in de Tour of Guangxi en in pole position ligt om de ronde op zijn naam te schrijven, is het niet alleen zijn eerste profzege als wegwielrenner. Het is tevens een beladen overwinning. De 27-jarige Vader kende namelijk een moeilijk jaar in 2022. De renner van Jumbo-Visma kwam zeer zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. Hij lag vervolgens twaalf dagen in coma, waarna een lange en loodzware revalidatie volgde.