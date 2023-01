Milan Vader achtste in lastige etappe Tour Down Under: “Dit geeft vertrouwen”

Tijdens de derde etappe van de Tour Down Under reed Milan Vader in dienst van klassementsleider Rohan Dennis, maar de Nederlander kwam uiteindelijk als eerste renner van Jumbo-Visma over de finish. De Australiër had pech en moest vervolgens lossen op de slotklim, waarna Vader zijn kans greep. Hij sprintte naar een achtste plek in de rituitslag.

Vader had Dennis net op tijd teruggebracht naar de staart het peloton, toen de leider aangaf dat hij voor zijn eigen kansen mocht gaan op Corkscrew Road. “Dat was even een lastig moment”, reageert Vader op de ploegsite. “De situatie in de race was op dat moment onoverzichtelijk. Rohan zat in mijn wiel en we zaten op een klein gaatje van de voorste renners. Ik probeerde dat op een mooi tempo dicht te rijden, maar Rohan gaf aan dat het lampje echt uit was bij hem.”

Lees meer: Rohan Dennis verliest leiding in Tour Down Under: “Ik had niets meer over”

Ploegleider Addy Engels gaf aan dat Vader voor eigen kansen mocht gaan. “Op eigen tempo was ik in staat om een hoop renners in te halen. Eenmaal aangesloten bij de omvangrijke groep besloot ik in de finishstraat mee te sprinten voor de ereplaatsen”, legt hij uit. Het resulteerde in een achtste plaats in Campbelltown, in de eerste groep achter de drie koplopers Pello Bilbao, Simon Yates en Jay Vine.

‘Ik leer iedere dag en maak progressie’

Dat Rohan Dennis geen leider meer is, vindt Vader jammer, maar van zijn eigen prestatie wordt hij blij. “Ik wil genieten van ieder moment en ik leer iedere dag weer een beetje bij en maak progressie. Dat is erg fijn om te ondervinden en geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen”, kijkt de 26-jarige Zeeuw vooruit.

Ook Addy Engels zag een sterke Vader. “Rohan gaf aan dat Milan voor zijn eigen kans kon rijden. Dat heeft hij snel opgepakt. De achtste plaats is een mooi resultaat voor hem. Het toont aan dat het met de kwaliteiten van Milan wel snor zit”, aldus de ploegleider van Jumbo-Visma.

Lees meer: Bilbao wint pittige heuvelrit in Tour Down Under, Dennis verliest leiderstrui