Milan Menten sprint na spannende finale naar zege in Le Samyn

Le Samyn 2023 is gewonnen door Milan Menten. De 26-jarige Belg van Lotto Dstny wist na een spannende finale de sprint naar zijn hand te zetten. Menten versloeg de Fransman Hugo Hofstetter en Edward Theuns.

Na het Vlaamse openingsweekend was het gisteren even rustig, maar vandaag schoot een peloton weer in actie in België. Dit keer ging het Waalse seizoen van start met Le Samyn, met start in Quaregnon en finish in Dour. Met nog 78 kilometer te gaan passeerden de renners voor het eerst de finish, waarna nog drie rondjes van 26,3 kilometer volgden rondom Dour. Op dat lokale circuit lagen met de kasseistroken van Rue du Vert Pignon (1,4 km), Côte de la Roquette (500 m), Chemin de Wihéries (400 m), Côte des Nonettes (300 m) en de Rue de Belle Vue (500m) nog voldoende hindernissen.

Zeven koplopers

Zeven renners hadden wel zin in wat avontuur en reden in het eerste koersuur weg uit het peloton. Gilles De Wilde (Team Flanders-Baloise), Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health), Kamil Malecki (Q36.5), Tord Gudmestad (Uno-X), Mads Kristensen (Leopard), Leniac Langella (Ecoflo) en Philippe Jacob (Ecoflo) wisten een maximale voorsprong te vergaren van goed zes minuten. Deze voorsprong smolt echter al gauw als sneeuw voor de zon, en met nog zestig kilometer te gaan was het liedje van de zeven vroege vluchters uitgezongen.

Inmiddels werd er in het peloton met volle overgave gekoerst, maar de eerste aanvalspogingen werden nog in de kiem gesmoord. Lotto Dstny was zeer bedrijvig en ook de mannen van Uno-X en Alpecin-Deceuninck gooiden de knuppel in het hoenderhok, maar het bleken niet meer dan losse flodders. Toch werd er iets in gang gezet, want het viel vanaf dat moment niet meer stil richting de streep. Ook de toppers kwamen nu uit hun hok: Kasper Asgreen en Victor Campenaerts vonden elkaar in de aanval, maar raakten niet weg.

Jakobsen uitgeschakeld na val, grote namen in de aanval

Intussen was er minder goed nieuws voor een andere renner van Soudal-Quick-Step. Fabio Jakobsen was – met zijn Slowaakse ploegmaat Martin Svrček – namelijk betrokken bij een valpartij op ruim veertig kilometer van het einde. De Europese kampioen moest even bekomen van de klap, stapte vervolgens wel weer op de fiets, maar gooide de handdoek en peddelde rustig richting de ploegbus. Zonder de aanwezigheid van de snelle Jakobsen moest Soudal-Quick-Step het nu over een andere, meer aanvallende boeg, gooien.

En dus trok de van ziekte herstelde Asgreen maar weer eens ten strijde. De Deen was een van de aanstichters van een groep van een twintigtal renners, met daarbij ook kleppers als Campenaerts, Taco van der Hoorn, Jasper Stuyven. De samenwerking in de voorste groep was echter niet optimaal en dus besloten zes Belgen weg te springen: Campenaerts en Jarne Van De Paar (Lotto-Dstny), Stuyven (Trek-Segafredo), Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic), Stan Dewulf (AG2R-Citroën) en Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck).

Zes Belgen slaan de handen ineen

Deze zes renners hadden wel een goede verstandhouding, draaiden goed rond en wisten zo een mooie voorsprong bijeen te fietsen. Met een voorsprong van een goede minuut begonnen ze aan de laatste 25 kilometer. In het peloton, dat de overige aanvallers inmiddels weer had ingerekend, moest het komen van Soudal-Quick-Step en Intermarché-Circus-Wanty. Deze ploegen hadden de slag gemist en probeerden dan ook de bakens te verzetten. Hierdoor werd de voorsprong van de zes koplopers weer kleiner en kleiner.

Met nog tien kilometer te gaan bedroeg het verschil nog maar twintig seconden, en dus kon het nog alle kanten op in de finale. De Bondt was zich bewust van het gevaar en probeerde tot twee keer toe weg te rijden, maar kreeg geen ruimte. Het bleken de laatste stuiptrekkingen in de kopgroep, want op vier kilometer van de meet was de hergroepering een feit. Een eerste groep van een veertigtal renners reed vervolgens in sneltreinvaart naar het laatste kritieke punt op het parcours, de 500 meter lange kasseistrook Rue de Belle Vue.

Menten zegeviert na spannende slotfase

Op deze Rue de Belle Vue trok Søren Kragh Andersen alle registers open en was zo de initiator van een nieuw elitegroepje. Trek-Segafredo was zeer attent en zat met drie renners mee vooraan en ook Asgreen, Luca Mozzato, Alberto Dainese en Milan Menten waren mee. Deze kopgroep leek definitief vertrokken, maar in de laatste kilometer kwam een tweede groep toch nog aansluiten. We kregen met andere woorden toch nog een sprint van een omvangrijke groep, maar wel een sprint waar van controle geen sprake meer was.

In de chaos kwamen Asgreen en De Bondt nog hard ten val, waardoor zij plotsklaps waren uitgeschakeld voor de zege. Menten wist zich wel uit het gedrang te houden en kwam in de oplopende sprint als winnaar uit de bus. De renner van Lotto Dstny liet oud-winnaar Hugo Hofstetter achter zich, Edward Theuns kwam als derde over de streep.