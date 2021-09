Milaan-Turijn finisht dit jaar weer op de beklimming naar Superga

Milaan-Turijn is dit jaar weer een koers voor de klimmers. Vorig jaar koos organisator RCS Sport nog voor een sprintersvriendelijke route, aangezien Milaan-Turijn toen enkele dagen voor Milaan-San Remo werd verreden.

Door de finale af te stemmen op de sprinters vormde de stokoude wedstrijd een belangrijke voorbereiding op Milaan-San Remo, de klassieker die drie dagen later werd verreden, zo was de gedachte in 2020. Nu is Milaan-Turijn (6 oktober) gewoon weer een belangrijke ‘voorbereidingswedstrijd’ richting de Ronde van Lombardije en dus kiest men voor een finish op de beklimming naar Superga.

De scherprechter van de komende Milaan-Turijn is 4,9 kilometer lang aan maar liefst 9,1 procent, met pieken tot 14 procent, voerend naar de Basilica de Superga. Met Alberto Contador, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot en Michael Woods zagen we heel wat mooie namen zegevieren op de klim naar Superga. Vorig jaar ging de zege, na een relatief vlakke koers, naar Arnaud Démare.

Parcours Gran Piemonte

Een dag na Milaan-Turijn staat met Gran Piemonte een andere bekende Italiaanse najaarsklassieker op het programma. In 2019 en 2020 kregen de renners er een lastig parcours voor de wielen geschoven, maar dit jaar kiest RCS Sport voor een wat vlakkere route tussen Rocca Canavese en Borgosesia, op maat van de sprinters. Eerder deze week werden al de wildcards uitgedeeld voor onder meer Milaan-Turijn en Gran Piemonte.

Parcours Milaan-Turijn 2021 Parcours Gran Piemonte 2021