Milaan-San Remo: Trek-Segafredo presenteert ploeg rond Pedersen

Trek-Segafredo heeft de selectie voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. Vanwege het wegvallen van de zieke Jasper Stuyven, de laatste winnaar van La Primavera, werd gisteren Mads Pedersen op de valreep aan het team toegevoegd. De Deen krijgt onder andere Tony Gallopin en Toms Skujiņš in steun mee.

Verder zijn ook de Luxemburger Alex Kirsch, de Zwitser Simon Pellaud en de thuisrijders Jacopo Mosca en Gianluca Brambilla van de partij. Markus Hoelgaard, die aanvankelijk ook op de deelnemerslijst, werd tijdens Parijs-Nice ziek en ontbreekt. Kopman Pedersen gaf op de site van Trek-Segafredo aan dat hij zich – doordat hij zo laat nog werd opgeroepen – niet optimaal heeft kunnen voorbereiden op de wedstrijd. “Maar het enthousiasme en de wil om het goed te doen, zijn aanwezig.”

Despite last minute changes, here is our squad for the first Monument Classic of the season

Ready for @Milano_Sanremo 👊@glbrambilla @tonygallopin @alexkirsch92 @SunJjak @Mads__Pedersen @PellaudSimon @Tomashuuns pic.twitter.com/l5vvXE7rGG

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 18, 2022