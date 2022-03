Mads Pedersen voor Milaan-San Remo: “Grote verrassing om hier te zijn”

Het was eigenlijk niet de bedoeling, maar Mads Pedersen staat morgen dan toch voor de eerste keer in zijn carrière aan het vertrek van Milaan-San Remo. De Deen vervangt bij Trek-Segafredo de winnaar van vorig jaar, de zieke Jasper Stuyven. “Het is een grote verrassing om hier te zijn”, zegt Pedersen in een interview op de ploegsite.

Donderdagochtend verwachtte de voormalig wereldkampioen nog dat hij dit weekend zou trainen in Denemarken, maar die plannen moest hij omgooien. “Onzekerheid en van plan veranderen, dat hoort erbij. Je moet het accepteren en je moet er klaar voor zijn. Het team had me nodig, en dus ben ik er. Milaan-San Remo is een monument, het is onderdeel van de wielergeschiedenis. Ik kan niet zeggen dat ik voorbereid ben op deze wedstrijd, maar het enthousiasme en de wil om het goed te doen, zijn aanwezig.”

Aan de conditie van Pedersen zal het ook niet liggen. Hij won dit jaar al twee keer, waarvan eenmaal in Parijs-Nice. “Ja, ik ben in goede vorm. Al was het plan om het deze week rustig aan te doen en dan weer hard te trainen in het weekend. Zeker geen ideale aanpak, maar ik voel me klaar om Milaan-San Remo te ontdekken. Morgen heb ik minstens 150 kilometer om wat druk op de pedalen te zetten en de benen wat los te maken, voordat de sleutelmomenten van de wedstrijd zich aandienen.”

Vertrouwen

Zijn prestaties in Parijs-Nice geven hem ook een mentaal voordeel, vertelt Pedersen. “De goede vorm en resultaten in Parijs-Nice hebben me vertrouwen gegeven. Ik geloof zeker dat we kansen hebben op een goede wedstrijd morgen. Voor mij persoonlijk is het een goede kans om wat meer ervaring te krijgen in een wedstrijd die me moet liggen.”

Maar waarom was Pedersen, die in Milaan-San Remo een wedstrijd op zijn maat lijkt te vinden, niet überhaupt al opgenomen in de selectie van Trek-Segafredo? “Het paste gewoon niet in het pad dat we uitgestippeld hadden afgelopen winter richting de Belgische klassiekers. Voor Parijs-Nice had ik een zwaar trainingskamp, dus deze week was nodig om te herstellen. Er was geen ruimte om me voor te bereiden op een wedstrijd als San Remo. Maar nu we hier zijn, willen we het ook goed doen. We zullen zien hoe het morgen gaat.”