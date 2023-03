Milaan-San Remo: Groupama met oud-winnaar Démare, alle ballen op Bennett bij BORA

BORA-hansgrohe moet het in Milaan-San Remo stellen zonder Maximillian Schachmann en Bob Jungels. De Duitser en de Luxemburger zaten in de oorspronkelijke selectie van de WorldTour-formatie, maar kunnen vanwege ziekte niet deelnemen. Sprinter Sam Bennett is wel van de partij. Hij krijgt onder meer vaste lead-out Danny van Poppel mee in steun.

Bennett begon 2023 uitstekend: hij won bij zijn seizoensdebuut in de Vuelta a San Juan meteen de eerste etappe. Sindsdien mocht hij echter niet meer juichen. De Ier behaalde nog wel de nodige ereplaatsen, maar winnen zat er niet meer. Zo werd hij in de openingsrit van Parijs-Nice geklopt door Tim Merlier. BORA-hansgrohe stelt in Milaan-San Remo (naast het duo Bennett-Van Poppel) ook nog Cesare Benedetti, Nico Denz, Ryan Mullen, Marco Haller en Nils Politt op.

Lees meer: Voorbeschouwing: Milaan-San Remo 2023 – Zware finale of voor de sprinters?

Groupama-FDJ zet ook in op een sprinter: Arnaud Démare. De Fransman schreef Milaan-San Remo al eens op zijn naam, in 2016, maar dit jaar wil het nog niet echt vlotten. Door een coronabesmetting moest hij zijn seizoensdebuut uitstellen tot de UAE Tour, waar hij er nog niet aan te pas kwam. In Parijs-Nice wist hij ook nog geen potten te breken, al liet hij zich hier wel zien in dienst van klassementskopman David Gaudu.

In Milaan-San Remo beschikt Groupama-FDJ ook over Rudy Molard, Jake Stewart, Kevin Geniets, Miles Scotson, Ignatas Konovalovas en puncheur Quentin Pacher.

Samedi, le premier Monument de la saison 🍿 pic.twitter.com/anDLhvSrVu — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 16, 2023

Lees meer: Deelnemers Milaan-San Remo 2023