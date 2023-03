Milaan-San Remo: Ganna en Sheffield leiden INEOS bij afwezigheid Pidcock

INEOS Grenadiers heeft de selectie bekendgemaakt voor Milaan-San Remo. Zoals bekend, staat Tom Pidcock vanwege een lichte hersenschudding niet aan de start voor de Britse formatie. Onder meer Filippo Ganna, Magnus Sheffield en oud-winnaar Michal Kwiatkowski zijn wel van de partij.

Pidcock, die begin maart op indrukwekkende wijze Strade Bianche op zijn naam schreef, kwam afgelopen zondag in de slotrit van Tirreno-Adriatico ten val. Aanvankelijk leek de schade nog mee te vallen voor de Brit, maar later kwam aan het licht dat hij met een lichte hersenschudding kampt. De ploeg wilde geen enkel risico nemen met zijn kopman en dus komt hij zaterdag niet in actie in Milaan-San Remo.

Ganna, Sheffield en Kwiatkowski reden allen ook Tirreno-Adriatico. Eerstgenoemde stond enkele dagen aan de leiding nadat hij de openingstijdrit won, terwijl Sheffield als derde eindigde in die chronoproef. Naast de genoemde namen, start INEOS Grenadiers zaterdag ook nog met Kim Heiduk, Luke Rowe, Jhonatan Narváez en Ben Swift.

