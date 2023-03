Bittere pil voor INEOS Grenadiers: Tom Pidcock niet in Milaan-San Remo

INEOS Grenadiers zal het zaterdag in Milaan-San Remo moeten doen zonder zijn kopman Tom Pidcock. De Brit kwam zondag ten val in de slotrit van Tirreno-Adriatico en kampt met een lichte hersenschudding.

Pidcock ging zondag in de zevende en laatste etappe van Tirreno-Adriatico, met nog ruim honderd kilometer te gaan naar finishplaats San Benedetto del Tronto, tegen de vlakte. De coureur van INEOS Grenadiers besloot zijn weg weer te vervolgen, maar moest niet veel later toch de koers verlaten.

Aanvankelijk leek de schade nog mee te vallen voor Pidcock. Zijn ploeg had het over schaafwonden, maar de Brit leek te ontsnappen aan serieuze blessures. Nu blijkt hij echter toch last te hebben van een lichte hersenschudding. De ploeg wil geen enkel risico nemen met zijn kopman en dus moet Pidock een (gedwongen) rustperiode inlassen.

Geen risico’s

“Dit is natuurlijk erg teleurstellend voor Tom en de ploeg. We kregen in Strade Bianche een beeld van zijn vormpeil en ik weet zeker dat hij dit had willen laten zien in Milaan-San Remo. De gezondheid van de renner staat echter altijd voorop en Tom zal nu het advies van de medische staf opvolgen, zodat hij straks 100% klaar is voor de resterende voorjaarsklassiekers”, aldus sportief manager Rod Ellingworth.

Pidcock was de laatste weken uitstekend op dreef. Zo won hij al een rit in de Volta ao Algarve, maar zijn zege in Strade Bianche was nog indrukwekkender. De Brit was dan ook een van de favorieten voor Milaan-San Remo.

