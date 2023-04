Mikkel Honoré loopt hersenschudding op bij ‘hogesnelheidsval’ met Tadej Pogacar

Mikkel Honoré heeft een hersenschudding overgehouden aan zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. De Deen ging op goed 170 kilometer van de meet onderuit en nam topfavoriet Tadej Pogacar mee in zijn val. “Ik ben oké”, schreef Honoré maandag op sociale media.

Honoré kwam ten val in een afdaling waar markeringen waren aangebracht om putten aan te duiden. Volgens Axel Merckx, verslaggever op de motor, kreeg de renner van EF Education-EasyPost in een afdaling twee lekke banden. Pogacar zat achter hem en viel over hem heen.

“Bedankt voor alle berichtjes en steunbetuigingen na mijn val in Luik”, begint het bericht van Honoré. “Ik heb met Tadej Pogacar gesproken en hem ook een spoedig herstel gewenst. Dit is wielrennen. Ik ben oké. Ik heb een hersenschudding en wat schaafwonden, maar ik ben heel blij dat er niets ergers gebeurd is. Het was namelijk echt een hogesnelheidsval. Ik neem nu wat tijd om te rusten en herstellen, en zal weer beginnen met trainen als ik volledig hersteld ben.”

Pogacar liet maandag ook van zich horen op sociale media. “Tsja, shit happens. Ik heb geluk dat ik alleen mijn pols heb gebroken, gezien de bizarre valpartij. Ik wens Mikkel Honoré de best mogelijke revalidatie. Hij ging namelijk nog harder onderuit.”

