Mikel Landa tankt vertrouwen: “Het gevoel was meer dan goed”

Mikel Landa trok in de finale van de zware Giro-rit naar Sestola in het offensief. De kopman van Bahrain Victorious werd een van de winnaars van de vierde etappe. Hij pakte namelijk tijd op een hoop concurrenten.

Op de slotklim was Bernal een van de renners die kon aanvallen. Hij zou uiteindelijk als veertiende over de meet komen in een groepje met de eerste klassementsrenners. Samen met Egan Bernal, Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov en Hugh Carthy pakte de Baskische klimmer wat tijd op zijn opponenten.

“Het ging de hele dag op en af. Het slechte weer maakte de etappe ook erg zwaar. Het regende de hele dag en het was heel koud”, blikt Landa op de site van zijn werkgever terug op de vierde etappe. “Toen ik naar mijn rivalen keek, zag ik dat sommigen in de problemen zaten, dus probeerde ik het. Na de etappe kan ik lachen, maar dat kon ik de laatste twintig kilometer niet.”

Bernal

In het tussenklassement zien we Landa op een voorlopig vijftiende plaats, op 25 seconden van Aleksandr Vlasov, de hoogst genoteerde klassementsrenner. “Het is nog vroeg om conclusies te trekken, maar ik denk dat Bernal de te kloppen man is”, zegt hij tegen Tuttobiciweb. “Velen zagen hem als favoriet en na deze rit begrijp ik ook waarom.”

“Ik weet niet of ik zelf een van de grote favorieten ben, maar het gevoel was in deze etappe meer dan goed. Dat geeft mij motivatie voor de bergetappe naar Ascoli Piceno.”