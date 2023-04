Mikel Landa op het podium van Waalse Pijl: “Heb veel vertrouwen in zondag”

Mikel Landa strandde woensdag op een derde plaats in de Waalse Pijl. De Spaanse klimmer reed een goede beklimming van de Muur van Hoei, maar kwam wel nooit in de buurt van winnaar Tadej Pogacar. “Ik voelde me niet super onderweg”, vertelde Landa achteraf via zijn ploeg.

Lees ook: Tadej Pogacar is ook heer en meester in Waalse Pijl

Landa is na de Ronde van het Baskenland, waar hij tweede werd in het algemeen klassement na Jonas Vingegaard, ziek geworden. “Ik had dus de hele dag geen vertrouwen. Ik voelde me niet super, maar op het einde werd de koers hard gemaakt en waren mijn benen goed genoeg in de echte finale. Ik had ook een goed team rond me. Met hun hulp kreeg ik meer vertrouwen richting de finish.”

De 33-jarige Landa lijkt dankzij zijn derde plaats en eerdere resultaten dit seizoen op weg naar een goede Luik-Bastenaken-Luik: “Ik kijk uit naar die wedstrijd. Verder denk ik ook dat de koers van vandaag goed is voor mijn conditie en vertrouwen voor zondag. Dus ja, ik heb veel vertrouwen in Luik.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?