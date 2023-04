Tadej Pogacar is ook heer en meester in Waalse Pijl

Tadej Pogacar heeft ook de Waalse Pijl 2023 op zijn naam geschreven. De coureur van UAE Emirates kwam als eerste boven op de Muur van Huy en bleef Mattias Skjelmose en Mikel Landa voor.



Ondanks 53ste, 9de en 12de plaatsen in het verleden, stond Pogacar vanmiddag als torenhoge favoriet aan de start van de Waalse Pijl in Herve. Hoe kon het ook anders? Na overtuigende zeges in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race was de favorietenrol van voorafgaand aan deze koers meer dan logisch. Maar win de Waalse Pijl dan nog maar eens, als iedereen naar je kijkt.

Het startschot werd woensdagochtend om 11.45 uur gelost, waarna een koers van 194 kilometer op de planning stond. De scherprechter in deze wedstrijd is natuurlijk weer de Muur van Huy (1,3 kilometer aan 9,6 procent), die ook dit jaar drie keer in het parcours is opgenomen.

Kopgroep met Jetse Bol

Een kopgroep van acht renners besloot al na een paar kilometer geen zin te hebben in een krachtsexplosie op de beroemde Waalse Muur en reed weg uit het peloton. Eerst Jacob Hindsgaul, daarna Søren Kragh Andersen en Johan Meens, tot slot Lawrence Naesen, Jetse Bol, Georg Zimmermann, Daryl Impey en Raúl García Pierna. De voorsprong van de acht bedroeg na tachtig kilometer bijna vier minuten.

Daarna nam het peloton de controle over de wedstrijd terug, en dertig kilometer later reden de acht nog maar een minuut voor het peloton, waar schaduwfavoriet David Gaudu even daarvoor uit moest lossen, uit. Naesen was daarna de eerste coureur die de kopgroep liet gaan.

Op de Côte d’Ereffe liet Kragh Andersen vervolgens al zijn vluchtgenoten, op Zimmermann na, achter. Met zijn tweeën dachten de Deen en de Duitser meer kans te hebben om langer vooruit te blijven. Daar zouden ze gelijk in krijgen. Op de voorlaatste beklimming van de Muur van Huy kregen de twee koplopers gezelschap van Samuele Battistella en Louis Vervaeke, waarna de voorsprong weer even opliep.

Toch kwam er een einde aan de vluchtpoging, al zou Vervaeke nog heel dichtbij komen. De Belg begon met een voorsprong van 10 seconden aan de laatste kilometer, maar dat bleek niet voldoende. De beslissing zou dus net als de voorgaande twintig edities vallen op de Muur van Huy.

Romain Bardet viel vervolgens als eerste aan, maar de Fransman werd meteen gecounterd door Pogacar. Tegen de aanval van de Sloveen kon uiteindelijk helemaal niemand op: ook de Waalse Pijl staat nu op zijn erelijst.